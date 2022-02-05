  • Senegal x Egito: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Copa Africana de Nações
futebol

Senegal x Egito: onde assistir, horário e prováveis escalações da final da Copa Africana de Nações

A seleção senegalesa chegou até decisão depois de vencer Burkina Faso; já a seleção egípcia passou pela anfitriã Camarões nos pênaltis ...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:37

LanceNet

A bola vai rolar para a decisão da Copa Africana de Nações. Neste domingo, Senegal e Egito se enfrentam no Estádio d'Olembé, às 16h (horário de Brasília), pela final da competição. O confronto, vale lembrar, colocará Mané e Salah, companheiros de Liverpool, frente a frente. Abaixo, veja todas as informações sobre o jogo:> Veja curiosidades sobre a vida de Cristiano Ronaldo, que completa 37 anosA seleção senegalesa terminou a fase de grupos como a líder do Grupo B, com cinco pontos conquistados. Na sequência, Senegal bateu Cabo Verde nas oitavas e Guiné Equatorial nas quartas. Já na semifinal, a equipe de Mané e companhia confirmou o favoritismo e, após um primeiro tempo parelho, eliminou Burkina Faso para chegar à decisão.
Já o Egito terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D, atrás da Nigéria. Assim, a seleção egípcia garantiu vaga na fase mata-mata e chegou até a final após vencer três sequências de pênaltis: eliminou a Costa do Marfim, nas oitavas, o Marrocos, nas quartas, e Camarões, nas semifinais.FICHA TÉCNICASenegal x Egito​Data e horário: 06/02/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio d'Olembé, em Yaoundé (CAM)Transmissão: Band
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
PROVÁVEIS TIMES
SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)E Mendy; Sarr, Koulibaly, A Diallo, Ciss; Kouyate, N Mendy, I Gueye; Mane, Dieng, Dia.
Desfalque: nenhum.
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)Sobhy; Kamal, Trezeguet, Hamdi, Fatouh; Ashraf, El-Sulya, Elneny; Mohamed, Marmoush, Salah.
Desfalques: Akram Tawfik (lesão) e Ahmed Hegazi (dúvida)
Foto: GIUSEPPECACACE/AFP

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

