Senegal x Cabo Verde: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Senegal encara Cabo Verde nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A equipe de Sadio Mané não fez uma boa fase de grupos, mas se classificou com uma vitória e dois empates e confia no atacante do Liverpool para avançar no torneio.ATAQUE TÍMIDOApesar de ter um dos elencos mais fortes para a Copa Africana de Nações, Senegal tem decepcionado até aqui. Após a vitória pelo placar mínimo contra Zimbábue, a equipe não balançou as redes de Guiné e Malawi e tem apenas um gol marcado até aqui.
PODE COMPLICARApesar de não ter expressão, Cabo Verde encerrou a participação no Grupo A com a vice-liderança após conquistar quatro pontos. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção ficou apenas dois pontos atrás da Nigéria e por pouco não disputou uma vaga no Mundial do Qatar.
FICHA TÉCNICA:Senegal x Cabo Verde
Data e horário: 25/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Kouekong, em Bafoussam (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SENEGAL (Técnico: Aliou Cissé)E Mendy; Sarr, Koulibaly, A Diallo e Ciss; P Gueye, N Mendy e I Gueye; H Diallo, Mané e Dia
Desfalques: Nenhum
CABO VERDE (Técnico: Humberto Bettencourt)Vozinha; S Fortes, Lopes e Stopira; J Fortes, Andrade, Santos e Tavares; Rodrigues, Semedo e Monteiro
Desfalques: Nenhum