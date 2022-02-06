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Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez

Mané perde tempo no tempo normal, que termina empatado em 0 a 0, mas converte cobrança decisiva para dar aos senegaleses o troféu depois de dois vices em toda história...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:49
A seleção de Senegal é a grande campeã da Copa Africana de Nações. Neste domingo, no Estádio Olembe, os Leões da Teranga venceram o Egito por 4 a 2 nos pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, e conquistaram o torneio continental pela primeira vez.
PÊNALTI PERDIDOCom apenas cinco minutos de partida, o Senegal teve a oportunidade de abrir o placar na capital camaronesa. Ciss foi derrubado por Abdelmonem dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Mané bateu forte, mas parou em defesa do goleiro Gabaski.
+ Veja a tabela final da Copa Africana de Nações
GRANDE DEFESAA seleção do Egito viu os senegaleses serem melhor na etapa inicial, mas os Faraós também assustaram. Na reta final do primeiro tempo, Mohamed Salah gingou para cima da marcação dentro da área e bateu forte. A bola iria no ângulo, mas o goleiro Mendy fez grande defesa.
PRESSÃO SENEGALESAO segundo tempo foi de mais intensidade do time de Senegal, assim como a etapa inicial, e o goleiro egípcio Gabaski foi novamente o destaque, evitando que o placar fosse movimentado. A seleção do Egito pressionou menos e não criou tantas chances.
PRORROGAÇÃONa prorrogação, o jogo foi equilibrado, com ninguém se expondo muito, mas mesmo assim as duas equipes criaram. Na etapa inicial, Senegal levou mais perigo. No segundo tempo, os egípcios foram os que mais assustaram em busca do gol.
PÊNALTISNos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Mendy, eleito pela Fifa como o melhor do mundo, que pegou a cobrança de Lasheen para ver Senegal vencer por 4 a 2. Além da defesa, Abdelmonem acertou a trave. Pelos senegaleses, Koulibaly, Diallo, Bamba Dieng e Mané marcaram, enquanto Sarr parou em Gabaski. No Egito, Zizo e Hamdy marcaram.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
TÍTULOS​Com o título, a seleção de Senegal conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez em sua história. Os Leões da Teranga já haviam sido vice em duas oportunidades, em 2002 e 2019. O Egito é o maior campeão, com sete conquistas.
Crédito: ManéquasefoivilãonaCopaAfricanadeNações,masconverteupênaltidecisivo(Foto:KENZOTRIBOUILLARD/AFP

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