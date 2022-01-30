  • Senegal vence Guiné Equatorial e garante vaga nas semifinais da Copa Africana de Nações
Senegal vence Guiné Equatorial e garante vaga nas semifinais da Copa Africana de Nações

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 18:04

LanceNet

A Copa Africana de Nações já está com as semifinais definidas. Após as classificações de Burkina Faso, Camarões e Egito, foi a vez de Senegal garantir vaga na próxima fase do torneio. A equipe de Sadio Mané venceu Guiné Equatorial por 3 a 1, neste domingo, com gols de Diedhiou, Kouyaté e Sarr, e alimenta o sonho do título inédito na competição.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
Senegal mostrou superioridade técnica desde o primeiro minuto de jogo e abriu o placar aos 28 minutos, com Famara Diedhou. O atacante recebeu passe em profundidade de Mané e completou para o gol na saída do goleiro. Já no início da etapa final, aos 12', Guiné Equatorial chegou ao empate com Jannick Buyla, em chute rasteiro, no canto de Mendy, após assistência de Ganet.
+ Liverpool anuncia contratação do atacante Luis Díaz​Contudo, o empate durou pouco tempo, e 10 minutos depois, Cheikhou Kouyaté aproveitou uma lambança da zaga adversária e tocou para o gol para colocar os senegaleses novamente na frente. Aos 34', Ciss fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio e Ismala Sarr completou para o gol e deu números finais à partida. Senegal agora encara Burkina Faso, na próxima quarta-feira, às 16h.
Crédito: Senegal está na semifinal da Copa Africana de Nações (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

