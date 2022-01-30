Senegal vence Guiné Equatorial e garante vaga nas semifinais da Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações já está com as semifinais definidas. Após as classificações de Burkina Faso, Camarões e Egito, foi a vez de Senegal garantir vaga na próxima fase do torneio. A equipe de Sadio Mané venceu Guiné Equatorial por 3 a 1, neste domingo, com gols de Diedhiou, Kouyaté e Sarr, e alimenta o sonho do título inédito na competição.
Senegal mostrou superioridade técnica desde o primeiro minuto de jogo e abriu o placar aos 28 minutos, com Famara Diedhou. O atacante recebeu passe em profundidade de Mané e completou para o gol na saída do goleiro. Já no início da etapa final, aos 12', Guiné Equatorial chegou ao empate com Jannick Buyla, em chute rasteiro, no canto de Mendy, após assistência de Ganet.
Contudo, o empate durou pouco tempo, e 10 minutos depois, Cheikhou Kouyaté aproveitou uma lambança da zaga adversária e tocou para o gol para colocar os senegaleses novamente na frente. Aos 34', Ciss fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio e Ismala Sarr completou para o gol e deu números finais à partida. Senegal agora encara Burkina Faso, na próxima quarta-feira, às 16h.