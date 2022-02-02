Senegal vence a seleção de Burkina Faso e está na final da Copa Africana de Nações

A seleção de Senegal é a primeira classificada para a final da Copa Africana de Nações. Nesta quarta-feira, o time de Sadio Mané, que marcou um gol, venceu Burkina Faso por 3 a 1, no Estádio Ahmadou Ahidjo, para garantir a vaga. Abdou Diallo e Gana Gueye completaram o placar. Blati Touré descontou para os burquinenses.O primeiro tempo foi muito parelho na cidade de Yaoundé, capital camaronesa, e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. O equilíbrio foi tanto que a posse de bola ficou em 51% contra 49% a favor de Burkina Faso, mas com Senegal finalizando oito vezes contra sete do time adversário.

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Apesar do equilíbrio, dois lances chamaram a atenção na etapa inicial, ambos de pênalti que foram marcados, mas depois cancelados. O primeiro foi em lance do goleiro Hervé Koffi em Cheikhou Kouyaté, e o segundo foi depois de chute de Nampalys Mendy e a bola pegar na mão de Edmond Tapsoba.

A etapa final seguiu movimentada e os senegaleses abriram o placar aos 25 minutos. Depois de escanteio cobrado pela direita, Abdou Diallo pegou sobra dentro da área e mandou para o gol. Seis minutos depois, Mané foi mais esperto que a marcação para ganhar a bola na linha de fundo e tocou para Gana Gueye ampliar o marcador.

Sem outra alternativa, a seleção de Burkina Faso se lançou ao ataque para tentar diminuir e marcou aos 36 minutos com Blati Touré, depois de cruzamento da direita de Issa Kaboré. No fim, porém, Mané definiu a vitória e a classificação em um lindo gol de cavadinha em contra-ataque mortal.

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Em busca de seu primeiro título na história da Copa Africana de Nações, a seleção de Senegal enfrentará Egito ou Camarões na grande final. As duas equipes fazem a segunda semifinal nesta quinta-feira. A decisão será no próximo domingo, às 16h (de Brasília).