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Senegal tem quatro representantes na Seleção ideal da Copa Africana de Nações; Mané é o craque do torneio

Senegaleses venceram a competição pela primeira vez após bater o Egito na decisão...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 17:14
Pela primeira vez, Senegal conquistou o título da Copa Africana de Nações. A equipe venceu o Egito no último domingo, nos pênaltis e levantou o troféu em Camarões. Os senegaleses emplacaram quatro jogadores na seleção ideal do torneio, que também contou os craques Hakimi e Salah.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
Edouard Mendy, Saliou Ciss, Namplays Mendy e Sadio Mané representaram os campeões da seleção ideal do torneio, divulgada pela Confederação Africana de Futebol. Completaram a lista Hakimi (Marrocos), Abdelmonem, Salah e Elneny (Egito), Tapsoba e Touré (Burkina Faso) e Aboubacar (Camarões).
+ Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pelo Campeonato Espanhol
Para o banco de reservas, a CAF selecionou Onana, Collins, Anguissa e Ekambi (Camarões); Koulibaly e Diedhiou (Senegal); Hamdy e Elfetouh (Egito); M'Changama (Comores), Traoré (Burkina Faso) e Boufal (Marrocos). Sadio Mané, de Senegal, foi eleito o melhor jogador da competição.
Crédito: SenegalvenceuEgitonafinaldaCopaAfricanadeNações(KENZOTRIBOUILLARD/AFP

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