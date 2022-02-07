Senegal tem quatro representantes na Seleção ideal da Copa Africana de Nações; Mané é o craque do torneio

Pela primeira vez, Senegal conquistou o título da Copa Africana de Nações. A equipe venceu o Egito no último domingo, nos pênaltis e levantou o troféu em Camarões. Os senegaleses emplacaram quatro jogadores na seleção ideal do torneio, que também contou os craques Hakimi e Salah.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez