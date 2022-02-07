Senegal tem quatro representantes na Seleção ideal da Copa Africana de Nações; Mané é o craque do torneio

Pela primeira vez, Senegal conquistou o título da Copa Africana de Nações. A equipe venceu o Egito no último domingo, nos pênaltis e levantou o troféu em Camarões. Os senegaleses emplacaram quatro jogadores na seleção ideal do torneio, que também contou os craques Hakimi e Salah.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
Edouard Mendy, Saliou Ciss, Namplays Mendy e Sadio Mané representaram os campeões da seleção ideal do torneio, divulgada pela Confederação Africana de Futebol. Completaram a lista Hakimi (Marrocos), Abdelmonem, Salah e Elneny (Egito), Tapsoba e Touré (Burkina Faso) e Aboubacar (Camarões).
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Para o banco de reservas, a CAF selecionou Onana, Collins, Anguissa e Ekambi (Camarões); Koulibaly e Diedhiou (Senegal); Hamdy e Elfetouh (Egito); M'Changama (Comores), Traoré (Burkina Faso) e Boufal (Marrocos). Sadio Mané, de Senegal, foi eleito o melhor jogador da competição.