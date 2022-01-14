Senegal e Guiné empatam e liderança do Grupo B será decidida na última rodada da Copa Africana de Nações

LanceNet

14 jan 2022 às 11:53

Apesar do favoritismo, Senegal não conseguiu derrotar Guiné e a partida válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações terminou empatada em 0 a 0. A equipe de Naby Keita teve uma grande oportunidade na primeira etapa, enquanto a seleção de Sadio Mané melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu balançar as redes.SUSTO DE GUINÉA única grande chance de gol na primeira etapa aconteceu com Guiné. A equipe de Kaba Diawara armou um rápido contra-ataque pelo lado direito e a bola chegou nos pés de Guilavogui, mas o camisa 10 finalizou da marca do pênalti para excelente defesa de Dieng.
SENEGAL MELHOROUNa segunda etapa, a seleção de Aliou Cissé voltou melhor. Aos 10 minutos, Diallo recebeu cruzamento na área e cabeceou para ótima defesa de Keita. No ataque seguinte, Loum aproveitou uma bola na entrada da área e bateu firme para outra intervenção do goleiro de Guiné.
SITUAÇÃO NO GRUPO BCom o empate, Senegal e Guiné seguem empatadas com quatro pontos e com o mesmo saldo de gols, uma vez que ambas as equipes venceram seus confrontos na estreia por 1 a 0. Na última rodada, Senegal enfrenta Malawi, enquanto Guiné encara Zimbábue valendo vaga na liderança.
