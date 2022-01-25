Senegal aproveita duas expulsões de Cabo Verde, vence e avança às quartas da Copa Africana da Nações

Em busca do primeiro título da Copa Africana de Nações, Senegal venceu Cabo Verde nesta terça-feira e seguiu para as quartas de final do torneio. Os senegaleses bateram os adversários por 2 a 0, com gols de Sadio Mané e Bamba Dieng. A partida também ficou marcada por duas expulsões na equipe de Cabo Verde.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

Logo aos 21', Patrick Andrade recebeu cartão vermelho e os senegaleses ficaram em vantagem numérica. Mesmo com equipe melhor e um a mais em campo, Senegal não conseguiu criar grandes chances no primeiro tempo. Nos primeiros 45 minutos, a equipe de Sadio Mané só conseguiu finalizar três vezes, nenhuma com direção do gol.

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Já na etapa final, a equipe de Cabo Verde teve mais um expulso, dessa vez o goleiro Vozinha recebeu vermelho aos 12' após pancada em Mané. Com dois a mais, Senegal passou a chegar mais e marcou o primeiro com Sadio Mané, aos 18'. Nos minutos finais, os senegaleses ainda marcaram mais um com Dieng em assistência de Diedhiou. A equipe de Mané agora aguarda o vencedor do duelo entre Marrocos e Malawi.