AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Senado aprova lei que permite clubes adiarem pagamento do Profut

A justificativa do autor do projeto é que os clubes de futebol sofreram com perda de arrecadação por conta da pandemia...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 21:28
Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputado/Divulgação Agência Senado
O Senado aprovou um projeto de lei que permite clubes de futebol adiarem o pagamento de dívidas com a União, no âmbito do Profut, durante a pandemia do novo coronavírus. Em sessão presidida por Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o texto de Eduardo Gomes (MDB-TO) recebeu apoio de 72 senadores, dos 73 que votaram nesta terça-feira. A informação é do jornal 'O Globo'.
A justificativa do autor do projeto, deputado federal Hélio Leite (DEM-PA), é que clubes de futebol sofreram com perda de arrecadação por conta da pandemia e, por isso, precisam de mais tempo para reorganizar as finanças. Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes foi o relator do texto no Senado e conseguiu emplacar uma emenda que definiu que partidas de futebol podem ser adiadas se houver surto de Covid-19 entre atletas.
- Ressalto que a medida apenas suspende (o pagamento das dívidas). Ela não gera renúncia de receitas. O que deixar de ser arrecadado agora será arrecadado em um momento posterior. O objetivo está em consonância com as medidas já adotadas pelo governo federal - afirmou Gomes.
O Profut foi criado em 2015 e permitiu a renegociação de débitos dos clubes com a Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central relativos ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Na época, a dívida estimada dos clubes ultrapassava o valor de R$ 5 bilhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/07/2026
TSE definiu gastos de campanha nas eleições de outubro
Candidatos ao governo do ES terão gasto limite de R$ 7,1 milhões, define TSE
Água escura e com cheiro de esgoto preocupa moradores em Manguinhos
Moradores denunciam água com cheiro de esgoto em praia de Manguinhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados