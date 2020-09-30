Senado aprova lei que permite clubes adiarem pagamento do Profut

Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputado/Divulgação Agência Senado

O Senado aprovou um projeto de lei que permite clubes de futebol adiarem o pagamento de dívidas com a União, no âmbito do Profut, durante a pandemia do novo coronavírus. Em sessão presidida por Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o texto de Eduardo Gomes (MDB-TO) recebeu apoio de 72 senadores, dos 73 que votaram nesta terça-feira. A informação é do jornal 'O Globo'.

A justificativa do autor do projeto, deputado federal Hélio Leite (DEM-PA), é que clubes de futebol sofreram com perda de arrecadação por conta da pandemia e, por isso, precisam de mais tempo para reorganizar as finanças. Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes foi o relator do texto no Senado e conseguiu emplacar uma emenda que definiu que partidas de futebol podem ser adiadas se houver surto de Covid-19 entre atletas.

- Ressalto que a medida apenas suspende (o pagamento das dívidas). Ela não gera renúncia de receitas. O que deixar de ser arrecadado agora será arrecadado em um momento posterior. O objetivo está em consonância com as medidas já adotadas pelo governo federal - afirmou Gomes.