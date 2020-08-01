Semifinalista, técnico Márcio Nunes projeta duelo com o Grêmio

Crédito: João Goularte/DVG/Novo Hamburgo

Anunciado oficialmente pelo Novo Hamburgo no dia 12 de julho, o técnico Márcio Nunes tentará surpreender o Grêmio, no duelo válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Com dois empates e uma vitória desde que assumiu a equipe, o treinador demonstra confiança no grupo de jogadores que tem em mãos e acredita ser possível conquistar uma vaga na final da competição estadual.

-Sempre procuro passar para os meus jogadores que eles precisam acreditar no potencial deles. E foi desta maneira que nós conseguimos garantir uma vaga na semifinal. Com muita luta, suor e determinação nas três partidas que fizemos após a retomada do futebol gaúcho. Tivemos apenas 10 dias de preparação e, mesmo com tantas dificuldades, conseguimos deixar clubes importantes para trás e terminar a primeira fase na segunda colocação do nosso grupo.

Apesar de ter apenas quatro anos de carreira como técnico de futebol, Márcio Nunes já coleciona bons trabalhos no Rio Grande do Sul. As boas passagens por São Paulo, Ypiranga e Bagé já tinham deixado uma boa impressão do jovem treinador.

De volta ao Campeonato Gaúcho após dirigir o Grêmio Anápolis no primeiro semestre, Márcio Nunes mais uma vez conseguiu atingir um objetivo importante e classificou o Novo Hamburgo entre os quatro melhores da competição.

- Sempre busco tirar o melhor dos meus jogadores nos clubes em que trabalho. E aqui no Novo Hamburgo não foi diferente. Fizemos muitos trabalhos de pré-jogo com vídeos e bastante conversa, para que os jogadores pudessem entender como eu gostaria de ver o time se comportando em campo - disse ele, que seguiu: