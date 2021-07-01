Semifinalista do Paranaense e líder na Série D, Cascavel colhe frutos de sequência no planejamento

Crédito: Divulgação/Cascavel

O Futebol Clube Cascavel vem colhendo bons frutos da sequência do planejamento iniciado ainda no fim da temporada do ano passado. Pela segunda vez consecutiva, a Serpente passou da segunda fase do Campeonato Paranaense e lidera o Grupo A8, do Campeonato Brasileiro da Série D, com oito pontos conquistados em quatro jogos disputados.

> Veja 25 jogadores brasileiros interessantes livres no mercadoA boa fase vem acompanhada também dos números, que já são superiores aos da temporada passada, e, consequentemente, os melhores da história recente do clube. Em 2020, o time aurinegro disputou 31 jogos: 15 pelo Estadual e 16 pela Série D, somando 17 vitórias, seis empates e oito derrotas. Números esses que deram ao Cascavel um aproveitamento de 61,2% no ano.

Até aqui, em 2021, o FC Cascavel já disputou 19 partidas, sendo 13 pelo Paranaense, quatro pelo Brasileirão e dois jogos pela Copa do Brasil, somando dez vitórias, oito empates e uma única derrota. Estes números dão ao time comandado pelo técnico Tcheco um aproveitamento de 66,6% na temporada.

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- Hoje, nossa pontuação nos dá a liderança e segurança para poder trabalhar. Mas o mais importante é a forma como a equipe vem jogando, nos deixa seguro para sequência do campeonato. Temos agora duas partidas em casa, onde precisamos fazer o máximo de pontos possíveis para ter uma segurança à frente. É uma competição traiçoeira, não acabou nem o primeiro turno, temos que foco e concentração para prosseguir e buscar desenvolver o mesmo nível e padrão de jogo que estamos fazendo, isso vai ser o mais importante agora - destacou Tcheco.

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O diretor de futebol do FC Cascavel, Rudinei Guimarães, falou sobre o planejamento da equipe e sobre os frutos importantes que a sequência do trabalho vem tendo dentro de campo e, consequentemente, refletindo nos números. Além da disputa da Série D, o Cascavel também segue vivo no Campeonato Paranaense e aguarda a definição das datas para os jogos da semifinal contra o Athletico Paranaense.