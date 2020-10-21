Semifinalista da A2, Leandro Amaro espera boa campanha do São Bernardo na Copa Paulista

Crédito: Gabriel Goto

Após se destacar e chegar até a semifinal do Campeonato Paulista da série A2 vestindo a camisa do São Bernardo, Leandro Amaro visa a próxima competição e pede foco para que o título não escape.

O zagueiro afirma que o grupo se dedicou e teve excelente desempenho na competição anterior, mas que agora é o momento de virar a chave.

- O grupo e eu estamos bastante empolgados com o início da Copa Paulista, bom saber que o elenco se manteve e que algumas outras peças chegaram para agregar valores e forças para nosso time. Sabemos da campanha que fizemos no Paulista, infelizmente, por pequenos descuidos, o acesso e título não veio, mas agora é momento de focar na próxima competição, corrigir nossos erros e não deixar esse título escapar - afirmou o defensor.O São Bernardo está no grupo 4, ao lado de Ponte Preta, Portuguesa Santista e Juventus, sendo o último, eliminado pelo Tigre nas quartas de final da série A2 e primeiro adversário da Copa.

- Não é porque vencemos o Juventus nas quartas de final, que podemos entrar em campo de nariz em pé. Pezinhos no chão, humildade e futebol, apenas isso. Todos os competidores têm condições de conquistar seus objetivos, todos entrarão em campo com essa vontade, então cabe a nós fazermos o nosso melhor e jogar cada partida como se fosse a final”, comentou Amaro.

Com início marcado para o dia 4 de novembro, na casa do Juventus, os times possuem quinze dias de preparação.