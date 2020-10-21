Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Semifinalista da A2, Leandro Amaro espera boa campanha do São Bernardo na Copa Paulista
futebol

Semifinalista da A2, Leandro Amaro espera boa campanha do São Bernardo na Copa Paulista

Zagueiro tem contrato com o time do ABC até abril de 2021 e foi um dos destaques do Tigre na segunda divisão estadual, onde a equipe foi eliminada nas semifinais para o São Bento
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 17:34

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:34

Crédito: Gabriel Goto
Após se destacar e chegar até a semifinal do Campeonato Paulista da série A2 vestindo a camisa do São Bernardo, Leandro Amaro visa a próxima competição e pede foco para que o título não escape.
O zagueiro afirma que o grupo se dedicou e teve excelente desempenho na competição anterior, mas que agora é o momento de virar a chave.
- O grupo e eu estamos bastante empolgados com o início da Copa Paulista, bom saber que o elenco se manteve e que algumas outras peças chegaram para agregar valores e forças para nosso time. Sabemos da campanha que fizemos no Paulista, infelizmente, por pequenos descuidos, o acesso e título não veio, mas agora é momento de focar na próxima competição, corrigir nossos erros e não deixar esse título escapar - afirmou o defensor.O São Bernardo está no grupo 4, ao lado de Ponte Preta, Portuguesa Santista e Juventus, sendo o último, eliminado pelo Tigre nas quartas de final da série A2 e primeiro adversário da Copa.
- Não é porque vencemos o Juventus nas quartas de final, que podemos entrar em campo de nariz em pé. Pezinhos no chão, humildade e futebol, apenas isso. Todos os competidores têm condições de conquistar seus objetivos, todos entrarão em campo com essa vontade, então cabe a nós fazermos o nosso melhor e jogar cada partida como se fosse a final”, comentou Amaro.
Com início marcado para o dia 4 de novembro, na casa do Juventus, os times possuem quinze dias de preparação.
- Acredito que o tempo que ainda temos é o suficiente para alinharmos o que for necessário, estamos vindo de outra competição, não deu tempo de esfriar o corpo ainda, estamos no pique e com o ritmo em dia, só esperando a definição da data de estreia - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados