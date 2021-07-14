Semifinal da Copa da Liga Inglesa volta a ser disputada em dois jogos

Os duelos da fase semifinal da Copa da Liga Inglesa serão disputados em partidas de ida e volta, confirma a English Football League. Na última temporada, por conta do calendário mais curto devido a pandemia da Covid-19, toda a competição foi realizada em jogos únicos.As semifinais são jogadas em dois confrontos desde 1960. Nesta edição, a expectativa é de que os duelos sejam realizados nos dias três e dez de janeiro de 2022. A Carabao Cup é o primeiro título a ser disputado na temporada do futebol inglês.