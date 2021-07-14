Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Semifinal da Copa da Liga Inglesa volta a ser disputada em dois jogos

Na última temporada, por conta do calendário mais curto, duelo anterior a decisão foi jogado em apenas uma partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:27

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:27

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Os duelos da fase semifinal da Copa da Liga Inglesa serão disputados em partidas de ida e volta, confirma a English Football League. Na última temporada, por conta do calendário mais curto devido a pandemia da Covid-19, toda a competição foi realizada em jogos únicos.As semifinais são jogadas em dois confrontos desde 1960. Nesta edição, a expectativa é de que os duelos sejam realizados nos dias três e dez de janeiro de 2022. A Carabao Cup é o primeiro título a ser disputado na temporada do futebol inglês.
A competição sofre com algumas ameaças em seu formato por conta das mudanças que devem ocorrer nos torneios da Uefa. O aumento do número de equipes que disputarão a Champions League pode ocasiosar em um torneio com mais jogos e com menos datas para os campeonatos domésticos.
Em 2020, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, deu declarações afirmando que talvez fosse melhor que a Copa da Liga Inglesa fosse cancelada apesar de ser um torneio tradicional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados