Semifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas

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Após a confirmação da volta do Campeonato Italiano para o próximo dia 22, outra competição no País da Bota foi confirmada também: a Copa da Itália. O ministro do Esporte italiano, Vincenzo Spadafora, anunciou que os jogos de volta das semifinais serão disputadas nos dias 12 e 13 de junho e a grande final está marcada para o dia 17, no Estádio Olímpico, em Roma.

- As duas semifinais foram antecipadas pela agenda cheia que os clubes terão mais tarde. A primeira será no dia 12, a outra será dia 13 e a final dia 17 - afirmou o ministro.

VEJA OS JOGOS DAS SEMIFINAISJuventus x Milan - 12/6 - Allianz Stadium​Jogo de ida: Milan 1 x 1 Juventus - 13/2 - San Siro