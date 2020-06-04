Semifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas

Após a confirmação da volta do Campeonato Italiano para o próximo dia 22, outra competição no País da Bota foi confirmada também: a Copa da Itália. O ministro do Esporte italiano, Vincenzo Spadafora, anunciou que os jogos de volta das semifinais serão disputadas nos dias 12 e 13 de junho e a grande final está marcada para o dia 17, no Estádio Olímpico, em Roma.
- As duas semifinais foram antecipadas pela agenda cheia que os clubes terão mais tarde. A primeira será no dia 12, a outra será dia 13 e a final dia 17 - afirmou o ministro.
VEJA OS JOGOS DAS SEMIFINAISJuventus x Milan - 12/6 - Allianz StadiumJogo de ida: Milan 1 x 1 Juventus - 13/2 - San Siro
Napoli x Inter de Milão - 13/6 - Estádio San PaoloJogo de ida: Inter de Milão 0 x 1 - 12/2 - San SiroE MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisBenfica tropeça em casa, empata com o Tondela, e desperdiça chance de assumir liderança do PortuguêsGriezmann revela desejo de se aposentar na MLSAmazon irá transmitir gratuitamente quatro partidas da Premier League desta temporada E MAIS: