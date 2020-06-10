Semedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na Espanha

Nelson Semedo se junta à lista de jogadores que continuam ignorando os protocolos de saúde da LaLiga. Segundo o "Sports Four", o português esteve presente na comemoração de aniversário de um amigo com mais de 20 pessoas na segunda-feira.
O Barcelona limita as reuniões a um máximo de 15 pessoas. Além disso, o jogador não seguiu as recomendações da LaLiga para limitar seus contatos às pessoas que moram com ele.
Segundo o "Deportes Cuatro", foram os participantes desta celebração que postaram as imagens dos alimentos, que foram excluídas.
Semedo se junta aos quatro jogadores do Sevilla que fizeram uma refeição no jardim, além de Jovic, do Real Madrid, que fez um churrasco com seus amigos. E MAIS:Thiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-GermainSanti Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison Park E MAIS: