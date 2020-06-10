Semedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na Espanha

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Nelson Semedo se junta à lista de jogadores que continuam ignorando os protocolos de saúde da LaLiga. Segundo o "Sports Four", o português esteve presente na comemoração de aniversário de um amigo com mais de 20 pessoas na segunda-feira.

O Barcelona limita as reuniões a um máximo de 15 pessoas. Além disso, o jogador não seguiu as recomendações da LaLiga para limitar seus contatos às pessoas que moram com ele.

Segundo o "Deportes Cuatro", foram os participantes desta celebração que postaram as imagens dos alimentos, que foram excluídas.