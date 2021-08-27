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Semanas de treinos e sequência longe do Morumbi: os próximos passos do São Paulo

Tricolor terá quase duas semanas para treinar depois do jogo contra o Juventude. No entanto, depois da folga, joga duas partidas seguidas fora de casa, com viagens extensas...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá dias diferentes depois da partida contra o Juventude, no próximo domingo (29),às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor terá praticamente 15 dias só para treinar, tempo precioso para Crespo em meio a sequência de jogos. Isso porque a CBF decidiu adiar algumas partidas por conta da Data-Fifa. Com isso, o jogo da volta das quartas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, e o confronto diante do América-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram adiados.
O descanso em meio a 'correria' pode servir para Crespo arrumar alguns setores da equipe e também recuperar jogadores que estão no departamento médico, como o lateral-esquerdo Welington e o atacante Marquinhos, ambos afastados do time por conta de estiramentos na coxa.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO No entanto, o período de treinos termina no dia 12 de setembro. A partir daí, o Tricolor enfrentará uma sequência de jogos fora de casa, com viagens desgastantes. O primeiro jogo após a 'pausa' será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois, o Tricolor enfrentará o Fortaleza, no Castelão, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 15 de setembro. Provavelmente, o São Paulo deve seguir direto da capital carioca para a capital cearense, não voltando para a cidade paulista.
Contando com a pausa e os jogos fora de casa, o São Paulo só joga novamente no Morumbi no dia 19 de setembro, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, serão mais de 20 dias sem atuar em casa.

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