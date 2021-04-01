Semana de mudança no comando das categorias de base do Vitória

Crédito: Marcelo já atuou como professor da CBF Academy (Divulgação

Uma mudança foi feita nessa semana na estrutura organizacional do Vitória em relação ao nome que comanda as categorias de base do Leão. Enquanto Emerson Melo foi demitido da função de coordenador, quem assume o posto é Marcelo Vilhena. >Situação do Vitória no Baianão após a última rodada Emerson estava no clube desde 2019 e fez uma postagem de agradecimento em sua rede social exaltando os frutos provenientes de sua relação como o número de atletas que subiram para o profissional bem como o vínculo de amizade desenvolvido com pessoas de diversos setores:

- Quero agradecer a todos que durante esses quase dois anos os quais estive a frente da base do EC Vitória me ajudaram e fizeram com que nosso trabalho fosse reconhecido . Foram tempos difíceis e que de alguma forma fizemos um grande trabalho. Agradecer a todas as comissões em que confiaram em mim, onde mais de 20 atletas entregues à categoria profissional e mais duas gerações promissoras foram criadas do zero e que certamente darão muitos frutos para o clube. As mães sociais, funcionários dedicados onde com muito sacrifício nos ajudaram a realizar sonhos e transformar meninos em homens. Vocês são especiais na minha vida ! Muito obrigado e até breve.

Já para Marcelo, trabalhar no Vitória não será necessariamente uma novidade pois, desde fevereiro de 2020, ele atuava mais envolvido no setor de captação e de metodologia de treinamento esportivo para jovens. Antes disso, ele já atuou como treinador na base de Athletico, Atlético-MG, Cruzeiro e gerenciou os jovens atletas do arquirrival Bahia em 2019.