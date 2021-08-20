Sem Welington e Reinaldo, Crespo precisará mexer na lateral esquerda do São Paulo para enfrentar o Sport

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O treinador Hernán Crespo terá um problema para escalar o São Paulo diante do Sport, no próximo domingo (22). Sem contar com os laterais esquerdos Welington e Reinaldo, o argentino precisará usar seu elenco para repor as duas ausências, podendo recorrer a estratégias que tem utilizado recentemente que dispensam o uso dos dois jogadores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! ​Após receber seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, no último sábado (14), o lateral Reinaldo foi suspenso e não viaja com a delegação são-paulina para Pernambuco.

Já Welington segue se recuperando de lesão sofrida no jogo contra o Palmeiras na terça-feira passada (10), ficando de fora dos planos da comissão técnica até concluir seu tratamento.

Assim, Crespo tem algumas opções para a partida, mas pode optar por poupar alguns titulares no jogo contra o Sport, pensando na partida da quarta-feira (25), contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Pensando em como superar as ausências dos alas, o treinador tem como alternativa utilizar o mesmo esquema que adotou diante do Palmeiras, no qual Gabriel Sara atuava como ala esquerdo em fase ofensiva, com Daniel Alves pelo lado direto e o trio de zaga formado por Arboleda, Mirada e Léo.

Em fase defensiva, Léo se comportava como lateral esquerdo (sua posição de origem), compondo uma linha de quatro, com Daniel Alves atuando como um lateral, eximindo Gabriel Sara de muitas responsabilidades defensivas, que não são seu ponto forte.Contra o Palmeiras, a estratégia não funcionou muito bem, pois Sara não deu ao time a ofensividade que Crespo utilizou como justificativa para não ter usado Reinaldo e, na defesa, o time ficou mais frágil, sem apoio dobrado pelo lado esquerdo da defesa, onde o time alviverde encontrou boas alternativas explorando o um contra um com Léo e fazendo com que a linha defensiva se desorientasse para suprir a ausência do ala.

Assim, outra alternativa que pode ser usada pelo argentino e que também faz com que o técnico possa poupar jogadores importantes é promover a estreia do jovem Patryck, lateral da base que foi relacionado para o jogo da equipe contra o Grêmio, mas não entrou.

O jogador de 18 anos, porém, pode ficar novamente no banco dependendo dos riscos que Crespo não queira correr em fazer um atleta estrear como titular em uma partida importante contra um adversário direto na luta da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.Com treinos nesta sexta-feira (20) e neste sábado (21), o técnico argentino Crespo precisa definir como escalará seu time para enfrentar o Sport.