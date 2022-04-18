Sem vitórias na Série B, Romildo Bolzan vê Grêmio em 'evolução'

A segunda-feira foi de coletiva de imprensa no Grêmio. Em meio ao início ruim na Série B, o presidente Romildo Bolzan apareceu no CT Luis Carvalho para conversar com os jornalistas e dar explicações.

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Apesar da chateação com os resultados, o mandatário entende que o Tricolor está bem dentro das quatro linhas e falta a ‘bola entrar’.

‘A régua está no nível que a gente pode fazer. Fizemos dois jogos com muitas virtudes, mas com alguns defeitos. Ao mesmo tempo que temos uma defesa sólida, criamos boas chances. Mas falta a bola entrar. Estamos produzindo para fazer jogo de segurança. Estamos numa posição de evolução’.

Calendário

O próximo compromisso do Grêmio será na quinta-feira, diante do Guarani, na Arena.