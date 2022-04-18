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futebol

Sem vitórias na Série B, Romildo Bolzan vê Grêmio em 'evolução'

Mandatário acredita que o time está bem, mas não consegue aproveitar as chances durante os jogos...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 17:03

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:03

A segunda-feira foi de coletiva de imprensa no Grêmio. Em meio ao início ruim na Série B, o presidente Romildo Bolzan apareceu no CT Luis Carvalho para conversar com os jornalistas e dar explicações.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Apesar da chateação com os resultados, o mandatário entende que o Tricolor está bem dentro das quatro linhas e falta a ‘bola entrar’.
‘A régua está no nível que a gente pode fazer. Fizemos dois jogos com muitas virtudes, mas com alguns defeitos. Ao mesmo tempo que temos uma defesa sólida, criamos boas chances. Mas falta a bola entrar. Estamos produzindo para fazer jogo de segurança. Estamos numa posição de evolução’.
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O próximo compromisso do Grêmio será na quinta-feira, diante do Guarani, na Arena.
Crédito: Foto:FélixZucco/AgenciaRBS

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