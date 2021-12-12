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futebol

Sem viagem e cerca de 20 dias de treino: como será a pré-temporada do São Paulo

Apesar de convite para viajar, delegação do Tricolor realizará preparação para 2022 no CT da Barra Funda. Elenco volta das férias no dia 10 de janeiro já de olho no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 07:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 07:00

O São Paulo já definiu como será o planejamento da pré-temporada da equipe visando 2022. Com o elenco de férias, a diretoria e o departamento de futebol montam o calendário da pré-temporada do clube, que disputará Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Os jogadores retomam as atividades no dia 10 de janeiro, tendo então um mês de férias. Mesmo tendo convites para realizar a pré-temporada fora do CT da Barra Funda, o São Paulo preferiu fazer as atividades no centro de treinamento e não em outros lugares.
- Em nosso planejamento, os jogadores terão um mês de férias. Então, acaba no dia 09 e nós vamos voltar no dia 10 de janeiro. Nós vamos fazer a nossa pré-temporada no CT da Barra Funda com toda a estrutura que temos e não tem porque viajarmos. Até recebemos convite para viajar, mas para nós, resolvemos junto com o Rogério fazer aqui a nossa pré-temporada. Ficar aqui do dia 10 até o começo do Campeonato Paulista - disse o coordenador Muricy Ramalho, em uma entrevista ao canal 'Arnaldo e Tironi'.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Vale ressaltar que essa á a primeira pré-temporada desde 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Essa temporada praticamente iniciou com o término da passada e os jogadores não tiveram um período de treinamento adequado, por conta do calendário extenso.
Em 2020, na última pré-temporada, o então técnico Fernando Diniz utilizou as instalações do CFA de Cotia para treinar a equipe. Desta vez, o elenco realizará os treinamentos no CT da Barra Funda. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani, na semana do dia 26 de janeiro, fora de casa.
Crédito: SãoPauloiniciaráapré-temporadadia10dejaneiro(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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