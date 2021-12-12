Sem viagem e cerca de 20 dias de treino: como será a pré-temporada do São Paulo

O São Paulo já definiu como será o planejamento da pré-temporada da equipe visando 2022. Com o elenco de férias, a diretoria e o departamento de futebol montam o calendário da pré-temporada do clube, que disputará Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Os jogadores retomam as atividades no dia 10 de janeiro, tendo então um mês de férias. Mesmo tendo convites para realizar a pré-temporada fora do CT da Barra Funda, o São Paulo preferiu fazer as atividades no centro de treinamento e não em outros lugares.

- Em nosso planejamento, os jogadores terão um mês de férias. Então, acaba no dia 09 e nós vamos voltar no dia 10 de janeiro. Nós vamos fazer a nossa pré-temporada no CT da Barra Funda com toda a estrutura que temos e não tem porque viajarmos. Até recebemos convite para viajar, mas para nós, resolvemos junto com o Rogério fazer aqui a nossa pré-temporada. Ficar aqui do dia 10 até o começo do Campeonato Paulista - disse o coordenador Muricy Ramalho, em uma entrevista ao canal 'Arnaldo e Tironi'.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!Vale ressaltar que essa á a primeira pré-temporada desde 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Essa temporada praticamente iniciou com o término da passada e os jogadores não tiveram um período de treinamento adequado, por conta do calendário extenso.

Em 2020, na última pré-temporada, o então técnico Fernando Diniz utilizou as instalações do CFA de Cotia para treinar a equipe. Desta vez, o elenco realizará os treinamentos no CT da Barra Funda. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani, na semana do dia 26 de janeiro, fora de casa.