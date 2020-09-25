Sem vencer o primeiro jogo, Real Madrid encara Betis invicto no Campeonato Espanhol

Com um empate no único jogo que disputou, o Real Madrid terá um duelo difícil na próxima rodada. O clube treinado por Zinedine Zidane enfrentará o Real Betis, invicto, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).FALA, PROFESSOR​- O Betis tem praticamente o mesmo plantel. O que mudou foi o treinador. Conhecemos Pellegrini, que é um treinador experiente, e aquilo que pode acrescentar à equipe. É o que está fazendo. O Betis foi sempre uma equipe com jogadores de qualidade. Com a experiência deste treinador, tenho certeza que este ano vamos ver um bom Betis e que fará um bom jogo contra nós - disse Zidane.