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Sem vencer o primeiro jogo, Real Madrid encara Betis invicto no Campeonato Espanhol

Clube treinado por Zidane enfrentará o rival com duas vitórias em dois jogos...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 13:57
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Com um empate no único jogo que disputou, o Real Madrid terá um duelo difícil na próxima rodada. O clube treinado por Zinedine Zidane enfrentará o Real Betis, invicto, neste sábado, às 16h (horário de Brasília).FALA, PROFESSOR​- O Betis tem praticamente o mesmo plantel. O que mudou foi o treinador. Conhecemos Pellegrini, que é um treinador experiente, e aquilo que pode acrescentar à equipe. É o que está fazendo. O Betis foi sempre uma equipe com jogadores de qualidade. Com a experiência deste treinador, tenho certeza que este ano vamos ver um bom Betis e que fará um bom jogo contra nós - disse Zidane.
DUELO COMPLICADOO Real Madrid terá um adversário difícil pela frente. Das duas partidas disputadas até agora no Campeonato Espanhol, o Real Betis venceu ambas: contra o Alavés e contra o Real Valladolid. Eles ocupam a segunda colocação da competição, com seis pontos.
OUTROS JOGOS DO DIATambém pelo Campeonato Espanhol, o Alavés recebe o Getafe, às 8h (horário de Brasília). Às 11h, Valencia e Huesca se enfrentam. Às 13h30, o Elche joga contra a Real Sociedad.

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