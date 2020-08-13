Sem vencer no BR-20, Guto Ferreira analisa elenco do Ceará

Crédito: Divulgação/Felipe Santos/Ceará

Na noite da última quarta-feira, o Ceará recebeu o Grêmio na Arena Castelão e ficou no empate por 1 a 1. O resultado ligou o sinal de alerta no torcedor, que não viu o time vencer no Campeonato Brasileiro nos dois primeiros jogos.Para deixar uma pulga atrás da orelha, o rival deste meio de semana veio com time misto, ou seja, o Vozão apresentou dificuldade com o time reserva do Tricolor.

Ciente da dificuldade que será para encaixar o time no Brasileirão, o técnico Guto Ferreira acredita que falta peças ofensivas dentro do elenco para quebrar a defesa rival.

‘Às vezes falta uma peça aqui ou ali para fazer a equipe fluir de uma maneira melhor ainda. Mas é mais característica do que compromisso, do que comprometimento, entrega. Muito mais do que qualidade. Nós temos vários bons jogadores, mas falta aquele que dá uma linkada um no outro. Quando falta essas peças é quando a equipe sente mais. Tem que quebrar a cabeça para estruturar a melhor formação possível. O mais importante é que o Ceará está conseguindo crescer em cima das adversidades’, declarou.