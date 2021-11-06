Sem vencer jogos fora de casa desde agosto, São Paulo busca quebrar marca negativa contra o Bahia

Neste domingo (7), o São Paulo encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Tricolor paulista busca quebrar um retrospecto incômodo com visitante. O time não vence fora do Morumbi desde o fim de agosto.
A última vitória do Tricolor jogando fora de casa foi no dia 22 de agosto, quando o time venceu o Sport na Ilha do Retiro. O jogo terminou com triunfo tricolor por 1 a 0, com gol marcado por Pablo.
Desde então, foram seis jogos fora de casa, sendo cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Ao todo, o São Paulo somou três empates e três derrotas. Neste período, o time sofreu nove gols e marcou cinco.
Os jogos foram:- Juventude 1 x 1 São Paulo - 29/08/2021 - Campeonato Brasileiro - Fluminense 2 x 1 São Paulo - 12/09/2021 - Campeonato Brasileiro- Fortaleza 3 x 1 São Paulo - 15/09/2021 - Copa do Brasil- Chapecoense 1 x 1 São Paulo - 3/10/201 - Campeonato Brasileiro- Cuiabá 1 x 1 São Paulo - 11/10/2021 - Campeonato Brasileiro- Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo - 24/10/2021 - Campeonato BrasileiroDiante do Bahia, o São Paulo busca interromper a sequência ruim fora de casa, além de buscar pontos importantes para se livrar de vez da luta conta a zona de rebaixamento e entrar efetivamente na briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores.
A bola rola às 18h15 para Bahia x São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.