Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem vencer jogos fora de casa desde agosto, São Paulo busca quebrar marca negativa contra o Bahia
futebol

Sem vencer jogos fora de casa desde agosto, São Paulo busca quebrar marca negativa contra o Bahia

A última vitória do Tricolor jogando fora de casa foi no final de agosto, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Desde então, o time jogou seis vezes como visitante e não venceu nenhuma...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 17:03

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:03

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste domingo (7), o São Paulo encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Tricolor paulista busca quebrar um retrospecto incômodo com visitante. O time não vence fora do Morumbi desde o fim de agosto.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A última vitória do Tricolor jogando fora de casa foi no dia 22 de agosto, quando o time venceu o Sport na Ilha do Retiro. O jogo terminou com triunfo tricolor por 1 a 0, com gol marcado por Pablo.
Desde então, foram seis jogos fora de casa, sendo cinco pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Ao todo, o São Paulo somou três empates e três derrotas. Neste período, o time sofreu nove gols e marcou cinco.
Os jogos foram:- Juventude 1 x 1 São Paulo - 29/08/2021 - Campeonato Brasileiro - Fluminense 2 x 1 São Paulo - 12/09/2021 - Campeonato Brasileiro- Fortaleza 3 x 1 São Paulo - 15/09/2021 - Copa do Brasil- Chapecoense 1 x 1 São Paulo - 3/10/201 - Campeonato Brasileiro- Cuiabá 1 x 1 São Paulo - 11/10/2021 - Campeonato Brasileiro- Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo - 24/10/2021 - Campeonato BrasileiroDiante do Bahia, o São Paulo busca interromper a sequência ruim fora de casa, além de buscar pontos importantes para se livrar de vez da luta conta a zona de rebaixamento e entrar efetivamente na briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores.
A bola rola às 18h15 para Bahia x São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados