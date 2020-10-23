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Sem vencer há três partidas, Porto recebe Gil Vicente pelo Português; Confira os jogos deste sábado

Dragões precisam da vitória para tentar alcançar a liderança da tabela. Santa Clara x Sporting e Nacional x FC Paços de Ferreira completam os jogos deste sábado
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 18:39

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:39

Crédito: Porto vem de derrota para o City na Liga dos Campeões - AFP
Sem vencer há três partidas, o Porto entra em campo pressionado para enfrentar o Gil Vicente pela 5º rodada do Campeonato Português. Neste sábado, as equipes se enfrentam no estádio do Dragão, às 16:30, em Porto.
Na última rodada, o Porto empatou o clássico contra o Sporting e viu o Benfica assumir a liderança de forma isolada do Campeonato Português. Além disso, o time perdeu para o Manchester City, de virada, pela Liga dos Campeões.
Atualmente com 7 pontos e em segundo lugar da tabela, os Dragões pretendem encerrar o jejum com uma vitória em casa. O Gil Vicente também vem de um empate na última rodada. Atual sétimo colocado com 5 pontos na tabela, os visitantes querem tentar surpreender o Porto para encostar no pelotão de cima do campeonato.
Confira os jogos de sábado do Campeonato Português:
Nacional x FC Paços de FerreiraNeste sábado, o Estadio da Madeira será palco para o duelo entre Nacional e Paços de Ferreira, às 11h30, pela 5º rodada do Campeonato Portugês. Respectivamente na 10ª e 13ª posição, com 5 e 4 pontos cada, as equipes precisam da vitória neste confronto direto para subir na tabela.
Santa Clara x Sporting
Após o empate no clássico contra o Porto, o Sporting visita o Santa Clara, às 15h, pela 5º rodada do Campeonato Português, no estádio São Miguel. Em duelo da parte de cima da tabela, entre o 3º e 4º lugar respectivamente, ambos com 7 pontos, as equipes buscam a vitória para tentar alcançar a liderança da tabela.

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