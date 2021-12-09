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futebol

Sem vacina, Kimmich sofre sequela da Covid-19 e não atua mais em 2021

Meio-campista do Bayern de Munique sofre com uma infiltração no pulmão, mas está liberado para retornar aos treinamentos após três semanas de quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 10:24

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 10:24

Joshua Kimmich, meia do Bayern de Munique, sofre com as sequelas da Covid-19 e não entrará em campo pelo clube em 2021. Nas redes sociais, o atleta afirmou que está com um problema nos pulmões, mas que está feliz por sair do período de três semanas de quarentena.- Estou bem e ontem deixei o largo período de quarentena. Desejo voltar a me colocar em forma e estar com a equipe. No entanto, tenho que ser paciente por um tempo já que não posso submeter meu corpo a tanta carga devido a uma ligeira infiltração nos pulmões. Verei as três partidas que restam este ano do sofá e logo voltaremos a atacar em janeiro.
> Veja a tabela da Bundesliga
O atleta tem sido centro de polêmica nas últimas semanas por declarar publicamente que não havia se vacinado contra a Covid-19. Por conta da ausência de Kimmich nos jogos em que esteve isolado devido a doença, o Bayern decidiu cortar parte do salário do jogador.
O clube bávaro volta a campo neste sábado para encarar o Mainz e ainda tem compromissos marcados contra o Stuttgart e Wolfsburg. Em janeiro, a equipe volta a atuar pela Bundesliga diante do Hertha Berlin, no dia sete de janeiro, e Kimmich deve estar apto a participar.
Crédito: KimmichnãojogamaispeloBayernem2021(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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