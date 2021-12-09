Sem vacina, Kimmich sofre sequela da Covid-19 e não atua mais em 2021

Joshua Kimmich, meia do Bayern de Munique, sofre com as sequelas da Covid-19 e não entrará em campo pelo clube em 2021. Nas redes sociais, o atleta afirmou que está com um problema nos pulmões, mas que está feliz por sair do período de três semanas de quarentena.- Estou bem e ontem deixei o largo período de quarentena. Desejo voltar a me colocar em forma e estar com a equipe. No entanto, tenho que ser paciente por um tempo já que não posso submeter meu corpo a tanta carga devido a uma ligeira infiltração nos pulmões. Verei as três partidas que restam este ano do sofá e logo voltaremos a atacar em janeiro.