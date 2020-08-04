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Sem torcida nos jogos devido ao distanciamento social, Liga dos Campeões é destaque no Twitter

Quase metade das pessoas que usam a plataforma no Brasil têm interesse pela competição
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 13:16

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 13:16

Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
O futebol é um dos assuntos mais comentados na internet. Ele é o esporte preferido de 79% dos brasileiros no Twitter e, em tempos de isolamento social, com impossibilidade de as torcidas frequentarem estádios, a rede social se torna ainda mais a grande arquibancada em que as pessoas podem vibrar e conversar sobre as partidas. O anúncio de retomada de alguns campeonatos já movimentou a plataforma: isso porque 59% dos usuários no Brasil entendem que é importante que os torneios e competições esportivas se concluam.
Não é difícil imaginar que a Liga dos Campeões, principal competição de clubes do mundo, seja um dos temas que mais atraia a atenção de amantes do mundo da bola. De acordo com levantamento feito pelo Twitter - que levou em conta os três últimos meses de 2019 e o primeiro trimestre de 2020 -, quase metade das pessoas que utilizam a plataforma no Brasil (46%) tem interesse na competição europeia.
Esse interesse é refletido no volume de conversas em torno da Champions League: a temporada 19/20 somou (nos períodos entre 18/09/2018 a 01/06/2019 e de 17/09/2019 a 11/03/2020) mais de 2,3 milhões de Tweets somente no Brasil. Entre os acontecimentos e temas mais comentados estão os principais jogadores e clubes da competição.
A retomada da Liga dos Campeões está prevista para o dia 7 de agosto com dois jogos das oitavas de final. No dia seguinte, acontece o fim desta fase e a definição dos classificados para as quartas de final. A competição foi interrompida com metade das partidas do jogo de volta do mata-mata a serem disputadas.
Os principais destaques
Outro levantamento traz curiosidades que refletem a paixão das pessoas no Twitter do Brasil pelo principal torneio de clubes de futebol do mundo - a começar pelos jogadores mais comentados na plataforma durante as duas últimas edições da competição (18/09/2018 a 01/06/2019 e 17/09/2019 à 11/03/2020). O nome mais comentado no Twitter no Brasil é o de Neymar, jogador mais citado na plataforma durante as duas últimas edições da Champions League.
O terceiro lugar da lista ficou com o craque argentino Lionel Messi. O que surpreende é a segunda colocação neste levantamento. Nada de Cristiano Ronaldo ou Mbappé: o vice-campeão é Erling Haaland, norueguês de apenas 20 anos que atualmente veste a camisa do Borussia Dortmund, da Alemanha. O nome do atacante apareceu diversas vezes no trending topics, ora pelos hat-tricks em sequência ainda pelo Red Bull Salzburg - incluindo na estreia pela Champions League -, ora pelos recordes conquistados já por seu novo clube. Diante do PSG, pelas oitavas de final, marcou duas vezes e chegou aos dez gols nesta edição competição, um recorde para um debutante. A quantidade de gols foi conquistada em oito partidas, quatro a menos do que qualquer outro jogador.
Nenhuma surpresa em relação aos times mais comentados. O Top 3 ficou para Real Madrid, PSG e Barcelona, respectivamente. Vale lembrar que nenhum deles chegou à final da temporada passada; os dois primeiros ficaram nas oitavas de final e o Barça caiu nas semifinais.

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