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futebol

Sem tomar conhecimento do adversário, Porto goleia Benelenses

Líder do Campeonato Português fez 5 a 0 nos visitantes e não teve nenhuma dificuldade...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 22:40

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 22:40

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Porto goleou o Benelenses por 5 a 0. Os gols da partida foram marcados por Tiquinho Soares, Marega, Alex Telles, Vieira e Luis Díaz.
SEM PROBLEMASO Porto não encontrou dificuldades na partida de hoje. Marcando cinco gols, os mandantes só tiveram um chute acertado na sua baliza. O Benelenses não ameaçou em nenhum momento.
GOL BRASILEIROAlex Telles marcou de pênalti. O brasileiro fez mais uma bela partida com a camisa do Porto e é especulado em gigantes da Europa para a próxima temporada.
LÍDER ISOLADO​Com a vitória, o Porto continua com seis pontos de vantagem sobre o Benfica. São 73 pontos em 90 disputados. Ainda faltam seis rodadas, mas os Dragões já encaminharam bem o título.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa quinta-feira (9), o Porto recebe o Tondela, às 15h15 (horário de Brasília). Por outro lado, o Benelenses enfrenta o Moreirense, no sábado (11), às 15h15.

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