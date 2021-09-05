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Sem tomar conhecimento, Alemanha goleia a Armênia por 6 a 0 nas Eliminatórias Europeias

Time de Hansi Flick atropela o adversário e assume a liderança do Grupo J. Equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, também pelas Eliminatórias Europeias...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 18:38
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Chegaram de novo, virou passeio. Neste domingo, mais uma seleção conheceu o poderio de ataque da Alemanha. Desta vez, a Armênia foi quem sofreu com os germânicos, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias. Com gols de Gnabry, Reus, Werner, Hofmann e Adeyemi, a Die Mannschaft venceu por 6 a 0.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022MASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOEm partida realizada na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, a Alemanha foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. O atacante Gnabry marcou os dois primeiros gols, enquanto Reus e Werner completaram o marcador na etapa inicial para o time de Hansi Flick.
TIROU O PÉNo segundo tempo, com a vantagem confortável, a Alemanha diminuiu o rtimo, mas mesmo assim ainda marcou mais duas vezes. Hoffman fez o quinto aos seis minutos e Adeyemi fechou o placar nos acréscimos. Werner chegou a marcar também, mas estava em posição irregular.
SITUAÇÃO​Com a vitória, a Alemanha chegou aos 12 pontos em cinco jogos disputados e assumiu a liderança do Grupo J. Ao todo, são quatro vitórias e apenas uma derrota. A Armênia, por sua vez, que era justamente a primeira colocada da chave, caiu para a segunda posição, com dez pontos.
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SEQUÊNCIANa próxima rodada, das Eliminatórias Europeias, a Alemanha visita a Islândia, enquanto a Armênia recebe a seleção de Liechtenstein. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira.

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