Sem tomar conhecimento, Alemanha goleia a Armênia por 6 a 0 nas Eliminatórias Europeias

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Chegaram de novo, virou passeio. Neste domingo, mais uma seleção conheceu o poderio de ataque da Alemanha. Desta vez, a Armênia foi quem sofreu com os germânicos, em partida válida pelas Eliminatórias Europeias. Com gols de Gnabry, Reus, Werner, Hofmann e Adeyemi, a Die Mannschaft venceu por 6 a 0.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022MASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOEm partida realizada na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, a Alemanha foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. O atacante Gnabry marcou os dois primeiros gols, enquanto Reus e Werner completaram o marcador na etapa inicial para o time de Hansi Flick.

TIROU O PÉNo segundo tempo, com a vantagem confortável, a Alemanha diminuiu o rtimo, mas mesmo assim ainda marcou mais duas vezes. Hoffman fez o quinto aos seis minutos e Adeyemi fechou o placar nos acréscimos. Werner chegou a marcar também, mas estava em posição irregular.

SITUAÇÃO​Com a vitória, a Alemanha chegou aos 12 pontos em cinco jogos disputados e assumiu a liderança do Grupo J. Ao todo, são quatro vitórias e apenas uma derrota. A Armênia, por sua vez, que era justamente a primeira colocada da chave, caiu para a segunda posição, com dez pontos.

+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contrato