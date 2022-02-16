Sem time ideal? Ceni faz rodízio no São Paulo semelhante aos rivais; veja comparação

Rogério Ceni optou por adotar um rodízio de jogadores para as rodadas do Campeonato Paulista 2022. Até o momento, foram 24 jogadores inclusos nesse sistema. Desse número, somente três nomes estiveram presentes em todos os jogos como titulares: Alisson, Gabriel Sara e Rigoni.Um dos principais fatores relacionado a esse sistema de trabalho do treinador é a dúvida sobre um suposto "time ideal", já que várias posições estão sendo testadas. Por exemplo, até o momento o Tricolor jogou com laterais diferentes em todos os jogos da temporada.Outro grande destaque desse método adotado pelo técnico é a questão relacionada aos goleiros. Até o momento, Jandrei e Volpi revezaram na posição.Porém, não foi somente o São Paulo que adotou essa estratégia. Corinthians, Palmeiras e Santos também estão trabalhando nessa temporada seguindo o mesmo esquema.O Palmeiras é o time com mais jogadores envolvidos no rodízio. Abel Ferreira, até o momento, testou 25 nomes no Paulistão. Esse valor condiz muito com o Mundial disputado e a necessidade do técnico do Verdão de preservar os jogadores nesse início de temporada.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022O Santos enfrenta uma situação idêntica ao do Tricolor nesse quesito. O Peixe usou 24 nomes até agora também.O rival que apresenta o menor número de jogadores envolvidos nesse revezamento é o Corinthians, que mesmo assim, não sai muito atrás em questão de quantidade de atletas que entraram em campo, somando 23 nomes.Ao que tudo indica, de acordo com falas recentes de Rogério Ceni, esse sistema seguirá sendo adotado para preservar a integridade e desempenho dos jogadores, evitando desgastes. Em sua última coletiva de imprensa, após o jogo contra a Ponte Preta, o treinador chegou inclusive a comentar sobre Gabriel Sara e Alisson, uma vez que os jogadores estiveram presentes em todas as partidas até agora.- Ele e o Alisson são jogadores que, com a necessidade que se impõe, eles vem correspondendo. Mas também, precisam descansar um jogo. Ou ele ou Alisson, talvez tirar um em cada jogo, porque são os jogadores com mais minutos jogados, acredito eu - disse durante coletiva.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (17), contra o Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi.