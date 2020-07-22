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Sem testes positivos para Covid, São Paulo se concentra em Cotia

Jogadores e funcionários passaram por nova bateria de testes para a Covid-19 na segunda-feira e não houve nenhum resultado positivo. Elenco fica em Cotia a partir de agora...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 20:14

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 20:14

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
Todos os testes de Covid-19 realizados pelo São Paulo na última segunda-feira deram negativo. Com isso, o Tricolor iniciou um novo período de concentração no CT da base, em Cotia, na tarde desta quarta-feira, com elenco praticamente completo - as exceções são Walce e Rojas, em recuperação de cirurgias de joelho.
O São Paulo ficará confinado em Cotia, pelo menos, até o fim da primeira fase do Paulistão. A delegação sairá de lá na quinta-feira para jogar contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Morumbi, e no domingo para enfrentar o Guarani, às 16h, na Vila Belmiro.Ao contrário do que vinha acontecendo até agora, com os jogadores fazendo todos os deslocamentos em seus veículos particulares, essas viagens serão feitas de ônibus. A testagem periódica seguirá.
O São Paulo aguarda a definição dos protocolos da Federação Paulista de Futebol para os mata-matas para definir se dará sequência ao retiro em Cotia na semana que vem ou se retomará a rotina de atividades na Barra Funda.
Não há mistério na formação titular: Pablo herdou a vaga de Antony e Tiago Volpi está de volta ao gol após se recuperar de fratura na mão esquerda. O Tricolor terá Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato.

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