Sem tempo para lamentar, Avaí vista em Ponta Grossa o Operário-PR

Crédito: Fernando Freire

Depois de uma absolutamente inesperada derrota em casa para o Oeste por 3 a 0, o Avaí não teve muito tempo para análises ou mesmo qualquer tipo de "lamentação" pela partida abaixo da crítica.

Isso porque, três dias depois, a equipe do técnico Geninho precisa mostrar seu poder de reação fora de casa visitando o Operário-PR nessa quinta-feira (3) às 21h30 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

E a partida ganha tom ainda mais importante quando se analisa o fato de que, para o Fantasma, vencer significa estar mais próximo do pelotão mais elevado na classificação da Série B de quem briga pela entrada no G4. Nesse momento, o Operário tem 33 pontos (oito abaixo do quarto colocado, o Juventude) e em 12° lugar.

Para o Leão da Ressacada, oitavo com 36 unidades, as ausências no compromisso que ocorrerá no interior do Paraná ficarão por conta do lateral João Lucas e do meio-campista Ralf, ambos machucados. Por outro lado, a equipe não tem mais nenhum nome infectado pela Covid-19, situação que faz o lateral Edílson retornar a lista de opções.