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Sem tempo para lamentar, Avaí vista em Ponta Grossa o Operário-PR

Depois de derrota para o lanterna da Série B, Azzurra precisa de vitória contra equipe que joga por aproximação da parte alta da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 12:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:03

Crédito: Fernando Freire
Depois de uma absolutamente inesperada derrota em casa para o Oeste por 3 a 0, o Avaí não teve muito tempo para análises ou mesmo qualquer tipo de "lamentação" pela partida abaixo da crítica.
Isso porque, três dias depois, a equipe do técnico Geninho precisa mostrar seu poder de reação fora de casa visitando o Operário-PR nessa quinta-feira (3) às 21h30 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.
E a partida ganha tom ainda mais importante quando se analisa o fato de que, para o Fantasma, vencer significa estar mais próximo do pelotão mais elevado na classificação da Série B de quem briga pela entrada no G4. Nesse momento, o Operário tem 33 pontos (oito abaixo do quarto colocado, o Juventude) e em 12° lugar.
Para o Leão da Ressacada, oitavo com 36 unidades, as ausências no compromisso que ocorrerá no interior do Paraná ficarão por conta do lateral João Lucas e do meio-campista Ralf, ambos machucados. Por outro lado, a equipe não tem mais nenhum nome infectado pela Covid-19, situação que faz o lateral Edílson retornar a lista de opções.
Dos nomes que estiveram na relação de problemas do técnico Matheus Costa, o Fantasma tem as voltas de três peças: os suspensos Thomaz e Tomás Bastos (ambos fora pelos cartões amarelos contra o Brasil de Pelotas) além de Douglas Coutinho, artilheiro da equipe no ano e recuperação da infecção pelo novo coronavírus.

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