Sem técnico, Sport vê crescer onda na torcida por Milton Mendes

O técnico Milton Mendes deixou saudades na torcida do Sport pelo trabalho feito durante a temporada de 2018. Comandando a equipe da Ilha do Retiro foram 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de exatamente 50%, mas não foi o suficiente para tirar o Sport da zona de rebaixamento.

Embora a fatalidade da queda, se Milton tivesse chegado antes na equipe, o time não tinha caído, e então, é isentado pelos torcedores desse momento. O projeto montado pelo comandante seria mantido, mas por conta do processo eleitoral e das grandes dívidas do clube, o treinador acabou saindo.

Morando em Portugal, Milton treinou o Marítimo, onde fez um bom trabalho principalmente com as categorias de base do clube, quando assumiu a equipe sub-23. O sucesso na base foi a ponte para o treinador ser interino no time principal, até ser efetivado com o início de bons resultados. O Marítimo oscilou e com a queda de rendimento, fez com que o próprio pedisse demissão. Sem clube, o nome do treinador começou a ser especulado pela torcida rubro-negra e chegou a ser coro nas redes sociais de que Milton é o nome ideal para recuperar a equipe.