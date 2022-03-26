Sem técnico, Ceará muda a data de reapresentação da equipe

Após demitir o técnico Tiago Nunes, a diretoria do Ceará resolveu adiar a reapresentação da equipe para a próxima segunda-feira.

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Com o período sem atividade, a gerência do Vozão espera encontrar um novo treinador para que ele possa iniciar o trabalho com o elenco.

Diferente de outras situações, o Ceará tem pressa para encontrar um novo técnico. O entendimento é que o espaço no calendário sem jogos pode ajudar a nova comissão técnica.

O próximo compromisso do Vozão será apenas no dia 10 de abril, quando encara o Palmeiras, no Allianz Parque.