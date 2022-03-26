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futebol

Sem técnico, Ceará muda a data de reapresentação da equipe

Diretoria deu folga ao elenco e os jogadores são aguardados apenas na segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 12:39

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:39

Após demitir o técnico Tiago Nunes, a diretoria do Ceará resolveu adiar a reapresentação da equipe para a próxima segunda-feira.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Com o período sem atividade, a gerência do Vozão espera encontrar um novo treinador para que ele possa iniciar o trabalho com o elenco.
Diferente de outras situações, o Ceará tem pressa para encontrar um novo técnico. O entendimento é que o espaço no calendário sem jogos pode ajudar a nova comissão técnica.
O próximo compromisso do Vozão será apenas no dia 10 de abril, quando encara o Palmeiras, no Allianz Parque.
Crédito: (StephanEilert/CearáSC

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