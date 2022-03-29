Sem sustos, Portugal vence a Macedônia do Norte e está classificado para Copa do Mundo

Passaporte carimbado, ora pois! Na tarde desta terça-feira (29), Portugal não deu chances para uma possível zebra e venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, na rodada final da repescagem das Eliminatórias Europeias e se classificou para a Copa do Mundo do Qatar. Bruno Fernandes, meia do Manchester United, foi decisivo ao marcar os dois gols da partida no Estádio do Dragão. MAGNÍFICO!Depois de eliminar a Itália, a Macedônia do Norte chegou com moral para enfrentar Portugal no Dragão, mas o sonho de jogar a Copa do Mundo depois de derrubar dois gigantes ficou pelo caminho. Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, perdeu a grande chance de abrir o placar, mas foi Bruno Fernandes quem deu o alívio para a torcida portuguesa. O meia recebeu assistência de Cristiano Ronaldo e bateu cruzado para colocar Portugal em vantagem.

VAGA GARANTIDAEm vantagem, Portugal seguiu dominando as ações da partida e neutralizando qualquer tipo de chance da zebra passear novamente nas Eliminatórias. Na etapa final, Bruno Fernandes apareceu mais uma vez para explodir o Estádio do Dragão de alegria. Após corte providencial de Pepe na defesa, Portugal saiu em velocidade até Diogo Jota achar passe primoroso para o meia do United. O camisa 11 bateu de primeira na saída do goleiro e tocou para as redes.

O 'MILIOR' RUMO AO QATAR!Se tudo der certo, teremos Cristiano Ronaldo mais uma vez no maior torneio de futebol. O astro da seleção portuguesa vai para a sua quinta edição do Mundial e apenas três jogadores conseguiram esse feito na história: Antonio Carbajal e Rafael Márquez, do México, e Lothar Matthäus, da Alemanha. Além disso, o atleta é o maior goleador da história das seleções com 115 gols.

DE OLHO NO SORTEIOAgora, Portugal se junta ao seleto grupo de países que estarão no sorteio da fase de grupos, que acontece na próxima sexta-feira, dia 1° de abril, às 13h (de Brasília). A seleção de Portugal estará no Pote 1 e será cabeça de chave já que é o oitavo colocado no ranking da Fifa.