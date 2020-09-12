Sem sustos, Leipzig vence Nurnberg e avança na Copa da Alemanha

Em seu primeiro jogo na Copa da Alemanha na temporada, o RB Leipzig venceu o Nurnberg por 3 a 0 e avançou para a próxima fase. Haidara, Poulsen e Hwang Hee-Chan foram os autores dos gols.
DOMÍNIO O Leipzig dominou a partida. Com 15 finalizações e cinco chutes certeiros a mais, o RB venceu e convenceu. Uma partida tranquila para iniciar a temporada.
OBERNEULAND 0 X 8 BORUSSIA MONCHENGLADBACHO Monchengladbach goleou o Oberneuland por 8 a 0. Os mandantes sequer conseguiram finalizar no gol adversário. Herrmann e Neuhaus, duas vezes cada, Hofmann, Bensebaini, Elvedi e Traoré foram os autores dos gols.
FURSTENWALDE 1 X 4 WOLFSBURGO Wolfsburg venceu o Furstenwalde por 4 a 1. Os mandantes abriram o placar logo no início com Geurts, de pênalti. Antes do final do primeiro tempo, João Victor virou a partida e, Ginczek e Guilavogui aumentaram o placar.
OUTROS RESULTADOS DO HORÁRIOMunich 1860 1 x 2 Eintracht FrankfurtAltglienicke 0 x 6 Colônia Eintracht Celle 0 x 7 AugsburgEngers 0 x 3 BochumTodesfelde 0 x 1 VfL Osnabruck