Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem sustos, Leipzig vence Nurnberg e avança na Copa da Alemanha

Haidara, Poulsen e Hwang Hee-Chan garantiram o triunfo da sensação alemã
...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 12:40

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
Em seu primeiro jogo na Copa da Alemanha na temporada, o RB Leipzig venceu o Nurnberg por 3 a 0 e avançou para a próxima fase. Haidara, Poulsen e Hwang Hee-Chan foram os autores dos gols.
DOMÍNIO O Leipzig dominou a partida. Com 15 finalizações e cinco chutes certeiros a mais, o RB venceu e convenceu. Uma partida tranquila para iniciar a temporada.
OBERNEULAND 0 X 8 BORUSSIA MONCHENGLADBACHO Monchengladbach goleou o Oberneuland por 8 a 0. Os mandantes sequer conseguiram finalizar no gol adversário. Herrmann e Neuhaus, duas vezes cada, Hofmann, Bensebaini, Elvedi e Traoré foram os autores dos gols.
FURSTENWALDE 1 X 4 WOLFSBURGO Wolfsburg venceu o Furstenwalde por 4 a 1. Os mandantes abriram o placar logo no início com Geurts, de pênalti. Antes do final do primeiro tempo, João Victor virou a partida e, Ginczek e Guilavogui aumentaram o placar.
OUTROS RESULTADOS DO HORÁRIOMunich 1860 1 x 2 Eintracht FrankfurtAltglienicke 0 x 6 Colônia Eintracht Celle 0 x 7 AugsburgEngers 0 x 3 Bochum​Todesfelde 0 x 1 VfL Osnabruck

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados