Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Sobis, suspenso, Cruzeiro 'quebra a cabeça' para montar ataque encarar o Patrocinense
futebol

Sem Sobis, suspenso, Cruzeiro 'quebra a cabeça' para montar ataque encarar o Patrocinense

O time azul precisa vencer para seguir no Campeonato Mineiro e evitar novo vexame de não disputar as semifinais pelo segundo ano seguido...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:50
Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro terá de vencer o Patrocinense, no domingo, 25 de abril, para garantir sua vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. A Raposa está na terceira colocação, com 17 pontos, e tem as ameaças de pelo menos quatro times (Tombense, URT, Caldense e Pouso Alegre) que podem deixar a Raposa de fora dos mata-mata pelo segundo ano seguido. E o time comandado por Felipe Conceição não terá Rafal Sobis, suspenso, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Pouso Alegre. Outra possível ausência é de William Pottker, que será julgado pelo TJD-MG pela confusão no clássico contra o Galo, quando o atacante brigou com Hulk, do Atlético-MG, com ambos expulsos. Com esses cenários, Conceição terá de pensar a formação do seu setor ofensivo com algumas possibilidades. Marcelo Moreno, Bruno José, Airton, Thiago e até mesmo Pottker, caso seja absolvido, disputam uma vaga no ataque celeste.
O ataque do Cruzeiro ainda está devendo na temporada, pois marcou apenas dez gols, sendo oito no Estadual e dois na Copa do Brasil. O setor é um contraste da defesa, que sofreu apenas seis gols em 12 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados