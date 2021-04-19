Sem Sobis, suspenso, Cruzeiro 'quebra a cabeça' para montar ataque encarar o Patrocinense

O Cruzeiro terá de vencer o Patrocinense, no domingo, 25 de abril, para garantir sua vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. A Raposa está na terceira colocação, com 17 pontos, e tem as ameaças de pelo menos quatro times (Tombense, URT, Caldense e Pouso Alegre) que podem deixar a Raposa de fora dos mata-mata pelo segundo ano seguido. E o time comandado por Felipe Conceição não terá Rafal Sobis, suspenso, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Pouso Alegre. Outra possível ausência é de William Pottker, que será julgado pelo TJD-MG pela confusão no clássico contra o Galo, quando o atacante brigou com Hulk, do Atlético-MG, com ambos expulsos. Com esses cenários, Conceição terá de pensar a formação do seu setor ofensivo com algumas possibilidades. Marcelo Moreno, Bruno José, Airton, Thiago e até mesmo Pottker, caso seja absolvido, disputam uma vaga no ataque celeste.