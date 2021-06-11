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Sem sinal de reforços, Sylvinho diz estar alinhado com a diretoria do Corinthians: 'Temos que trabalhar'

Técnico do Timão não manifesta publicamente a necessidade de reforços e deixa com que os dirigentes falem sobre isso. Para ele, sua função é buscar soluções dentro do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 09:00

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 09:00

Após mais uma eliminação do Corinthians na temporada, a torcida aumentou o coro por reforços para o elenco pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, no que depender das condições financeiras do clube e da falta de oportunidades de mercado, isso dificilmente vai acontecer. Sem pedir contratações publicamente, Sylvinho diz estar alinhado com a diretoria.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista após a partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, o treinador corintiano optou por mais uma vez não aprofundar o assunto "reforços", mas fez questão de falar que ele e os dirigentes estão conversando sobre isso, apesar de saber que se trata de uma situação acima deles.
- Com relação a reforços, está alinhado com a diretoria, a gente tem conversado. São quatro jogos, tenho 15 dias aqui, embora conheça muito bem o clube, isso ajuda, acelera processos, mas é uma aresta superior e vamos seguir trabalhando - declarou o comandante alvinegro.Segundo Sylvinho, a diretoria se manifestará sobre reforços no momento oportuno, enquanto sua função é buscar soluções para suprir as necessidades de momento. Algumas delas, como as dificuldades defensivas, tem sido sanadas e agora o objetivo é melhorar as outras partes do time.
- Na verdade nós temos trabalhado forte todos os dias, bastante tempo, e é o que tem que ser feito, alinhado muitas vezes com a diretoria, é a diretoria que sabe e conhece o elenco, e a as situações do Corinthians, inclusive de trabalhos anteriores, está alinhado sim, sabe onde podem tocar algumas situações e vão se manifestar quando tiverem que se manifestar - disse antes de completar:
- O trabalho é rápido, a gente tem que apressar etapas, mas algumas coisas tem que ser colocadas, uma eliminação dura, eu fico chateado, o time está chateado, todos estão chateados, mas algum processo ou outro de organização, de estar mais seguro na parte defensiva, também tem que salientar e continuar trabalhando para melhorar as outras partes do time.

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