Sem Sergio Ramos, PSG empata com o Sevilla; veja o resultado de amistosos do futebol europeu

Sem o zagueiro Sergio Ramos, de fora por uma lesão, o Paris Saint-Germain empatou com o Sevilla em amistoso preparatório para a temporada 2021/2022 nesta terça-feira com gols de Icardi e Nagera para o PSG e Rakitic e Óscar Rodríguez para o time espanhol. Veja os resultados desta terça.