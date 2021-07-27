Sem Sergio Ramos, PSG empata com o Sevilla; veja o resultado de amistosos do futebol europeu

Sem o zagueiro Sergio Ramos, de fora por uma lesão, o Paris Saint-Germain empatou com o Sevilla em amistoso preparatório para a temporada 2021/2022 nesta terça-feira com gols de Icardi e Nagera para o PSG e Rakitic e Óscar Rodríguez para o time espanhol. Veja os resultados desta terça.
Confira a tabela do FrancêsPRINCIPAIS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRASevilla 2 x 2 Paris Saint-GermainLazio 1x1 PadovaBesiktas 1x0 BasaksehirCrystal Palace 2x2 CharltonGranada 1x1 EspanyolManchester City 2x0 Preston North EndGuiseley 2x3 Leeds UnitedChelsea 2x1 BournemouthRotherham 1x1 Newcastle