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Sem ser inscrito pelo Napoli na Liga Europa e no Campeonato Italiano, Milik ficará até janeiro sem atuar

Atacante polonês foi afastado e treinará isolado dos demais companheiros. Ele rejeitou duas ofertas para deixar o clube no último dia da janela de transferências...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 12:57
Crédito: Carlo Hermann / AFP
Arkadiusz Milik não jogará pelo Napoli até janeiro. O clube italiano não inscreveu o atacante no Campeonato Italiano e na Liga Europa e o polonês treinará separado até o início da próxima janela de transferências.De acordo com a imprensa italiana, o Napoli resolveu castigar Milik por ter rejeitado duas propostas no último dia da janela de transferências: uma do Valencia e outra da Fiorentina. Ele também esteve perto de Tottenham e Roma, mas os negócios não se concretizaram.
Com contrato apenas até a metade do próximo ano, Milik pode assinar um pré-contrato com outras equipes a partir de janeiro. Até lá, seguirá treinando separado dos demais companheiros.

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