Sem Sara, Rogério Ceni pode explorar outras opções para meio de campo do São Paulo; veja quem pode jogar

Gabriel Sara, atleta do São Paulo que mais atuou nesta temporada 2022 pela equipe, saiu do clássico da última quinta-feira (10) contra o Palmeiras de muletas, após sofrer lesão no tornozelo direito.Com isso, o meia pode ser desfalque para as próximas partidas dessa fase final do Campeonato Paulista 2022. Portanto, Rogério Ceni deve buscar alternativas para cobrir a ausência do jogador, principalmente no próximo jogo, contra o Mirassol, no domingo (13).

Patrick, anunciado no Tricolor em janeiro desse ano, pode ser uma das escolhas do treinador. Até o momento, o meia jogou apenas três partidas pelo time, e teve sua estreia quando entrou no segundo tempo contra o Guarani.

Depois, atuou contra o Ituano, mas sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficou afastado, em tratamento, voltando a atuar somente no Choque-Rei, após a saída de Gabriel Sara.

Com a ausência da cria de Cotia na equipe, Patrick pode aproveitar a chance, se firmar ainda mais no time e encontrar mais espaço para atuar pelo Tricolor paulista.

Além de Patrick, Alisson também pode ser uma alternativa de Ceni. O camisa 12 se recuperou de lesão recentemente e, inclusive, já voltou ao ritmo de treinamento normalmente com o resto da equipe. Contudo, fica disponível também para assumir a posição de Sara nos próximos jogos.TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogosAlisson atuou em sete partidas até o momento, sendo titular em seis delas. Além disso, também soma um gol, marcado no jogo contra o Red Bull Bragantino.Emiliano Rigoni pode ser uma terceira via para Rogério Ceni. Mesmo que atue como atacante, o jogador já demonstrou que também pode atuar no meio de campo. Quando estava sob o comando de Hernán Crespo, antes de Ceni assumir o posto, chegou a jogar em algumas partidas na posição.

Outra opção do treinador seria adotar um sistema de jogo um pouco diferente. Isto é, continuar optando por Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes no meio, mas colocar mais um atacante.

O São Paulo se prepara para enfrentar o Mirassol e mira na classificação para as quartas de final do Paulistão 2022 no próximo domingo (13), às 16h.