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Sem Sancho, Manchester United tenta a contratação de Douglas Costa

Brasileiro é plano B do clube inglês, que não conseguiu contratar atacante do Borussia...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 14:26
Crédito: Twitter / Juventus
Com a derrota para o Sevilla na semifinal da Liga Europa, o Manchester United terminou a temporada. Agora os Diabos Vermelhos já começam a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada e um brasileiro pode reforçar o clube do Old Trafford.De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", o clube inglês mira a contratação do atacante Douglas Costa. A Juventus já trabalha com a hipótese de começar a temporada sem o jogador revelado no Grêmio e não deve dificultar sua saída.
O jogador é o plano B do Manchester, já que Jadon Sancho, prioridade da diretoria, não teve sua transferência concretizada e permaneceu no Borussia Dortmund, da Alemanha.

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