Sem Sancho, Manchester United tenta a contratação de Douglas Costa

Com a derrota para o Sevilla na semifinal da Liga Europa, o Manchester United terminou a temporada. Agora os Diabos Vermelhos já começam a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada e um brasileiro pode reforçar o clube do Old Trafford.De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", o clube inglês mira a contratação do atacante Douglas Costa. A Juventus já trabalha com a hipótese de começar a temporada sem o jogador revelado no Grêmio e não deve dificultar sua saída.