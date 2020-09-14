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futebol

Sem Sancho, Manchester United define Gareth Bale como plano B

Jogador está em baixa no Real Madrid e poderá sair da Espanha em caso de boa proposta...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 14:27
Crédito: AFP
O Manchester United segue interessado em contratar um atacante para reforçar o setor ofensivo, mas a procura não tem sido fácil. Após não conseguir concretizar a negociação por Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, o clube inglês pensa em Gareth Bale, do Real Madrid.De acordo com o jornal "Sport", o camisa 11 merengue virou o plano B da direção dos Diabos Vermelhos. O jogador, aliás, não vive bom momento na capital espanhola e não terá sua saída dificultada pelo clube de Florentino Pérez.
Segundo o "Mundo Deportivo", a ideia dos espanhóis é vender o galês por 20 milhões de euros.

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