Sem Sancho, Manchester United define Gareth Bale como plano B

O Manchester United segue interessado em contratar um atacante para reforçar o setor ofensivo, mas a procura não tem sido fácil. Após não conseguir concretizar a negociação por Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, o clube inglês pensa em Gareth Bale, do Real Madrid.De acordo com o jornal "Sport", o camisa 11 merengue virou o plano B da direção dos Diabos Vermelhos. O jogador, aliás, não vive bom momento na capital espanhola e não terá sua saída dificultada pelo clube de Florentino Pérez.