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futebol

Sem saber quando pega o Goiás, São Paulo se prepara para duelo com Ceni

CBF ainda não informou qual será a nova data do duelo da primeira rodada, adiado devido aos casos de Covid-19 no elenco esmeraldino. Fortaleza visita o Morumbi na quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 08:00

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
A CBF ainda não informou qual será a nova data do duelo entre Goiás e São Paulo, válido pela primeira rodada do Brasileirão, que seria nesse domingo, em Goiânia. Não será nesta segunda-feira.
O jogo foi adiado depois de o clube goiano ser informado apenas pela manhã que dez jogadores haviam testado positivo para Covid-19 - segundo o presidente Marcelo Almeida, as contra-provas realizadas no domingo confirmaram nove desses diagnósticos.O São Paulo agora se prepara para um jogo especial para seu torcedor: às 19h15 de quinta-feira, no Morumbi, a equipe de Fernando Diniz receberá o Fortaleza de Rogério Ceni, que chega pressionado após perder em casa para o Athletico-PR no jogo de estreia, por 2 a 0.
Será o terceiro encontro entre São Paulo e Rogério Ceni. No primeiro, em Fortaleza, os paulistas venceram por 1 a 0. No segundo, disputado no Pacaembu devido a um show no Morumbi, a vitória são-paulina foi por 2 a 1. Agora, em seu primeiro retorno ao estádio do São Paulo desde que foi demitido do cargo de treinador em 2017, Ceni não terá de enfrentar os torcedores que o idolatram.

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