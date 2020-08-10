Sem saber quando pega o Goiás, São Paulo se prepara para duelo com Ceni

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

A CBF ainda não informou qual será a nova data do duelo entre Goiás e São Paulo, válido pela primeira rodada do Brasileirão, que seria nesse domingo, em Goiânia. Não será nesta segunda-feira.

O jogo foi adiado depois de o clube goiano ser informado apenas pela manhã que dez jogadores haviam testado positivo para Covid-19 - segundo o presidente Marcelo Almeida, as contra-provas realizadas no domingo confirmaram nove desses diagnósticos.O São Paulo agora se prepara para um jogo especial para seu torcedor: às 19h15 de quinta-feira, no Morumbi, a equipe de Fernando Diniz receberá o Fortaleza de Rogério Ceni, que chega pressionado após perder em casa para o Athletico-PR no jogo de estreia, por 2 a 0.