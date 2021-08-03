Sem Rigoni e Marquinhos, ataque do São Paulo vira dúvida para a próxima rodada do Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O treinador do São Paulo, Hernán Crespo, terá um dilema para montar o ataque da sua equipe no jogo do próximo sábado (7), diante do Athlético Paranaense, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lesão de Marquinhos e a suspensão de Rigoni, o time perdeu duas de suas melhores opções para montar o ataque. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

No clássico contra o Palmeiras, no último sábado (31), pelo Brasileirão, o time sofreu duas baixas importantes no ataque para o próximo jogo do Brasileirão: Rigoni e Marquinhos.

Marquinhos deixou o jogo no início do segundo tempo, com dores na parte de trás da coxa. Após exame realizado nesta segunda-feira (2), o jovem atacante foi diagnosticado com um estiramento na coxa.

Após sair de campo lesionado, o jogador foi substituído por Joao Rojas. Assim, é possível que o equatoriano seja o substituto de Marquinhos no jogo contra o Athlético Paranaense.

O outro desfalque veio nos últimos minutos do jogo. Após a anulação do gol do São Paulo, aos 48 minutos do segundo tempo, o argentino Emiliano Rigoni se dirigiu ao árbitro Luiz Flavio de Oliveira e, segundo o relato da súmula, chamou o juiz de ladrão, recebendo o cartão vermelho.

Com a expulsão, Rigoni está suspenso para o jogo da 15ª rodada. Com a volta de Luciano esperada para os próximos jogos da equipe, o atacante pode ser o titular, mas a tendência é que seja poupado para o jogo da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10). ​Dessa forma, Pablo e Vitor Bueno, titulares em alguns dos últimos jogos do Tricolor, podem voltar a receber chances no time titular na partida diante do Athlético Paranaense. Entretanto, antes de enfrentar o Athlético, o São Paulo encara o Vasco, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogo, Crespo contará com Rigoni, cuja suspensão se aplica apenas para o Brasileirão.