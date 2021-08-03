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Sem Rigoni e Marquinhos, ataque do São Paulo vira dúvida para a próxima rodada do Brasileirão

Dupla de ataque virou desfalque para o próximo jogo do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Rigoni foi suspenso após receber um cartão vermelho, enquanto Marquinhos sofreu lesão...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O treinador do São Paulo, Hernán Crespo, terá um dilema para montar o ataque da sua equipe no jogo do próximo sábado (7), diante do Athlético Paranaense, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lesão de Marquinhos e a suspensão de Rigoni, o time perdeu duas de suas melhores opções para montar o ataque. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No clássico contra o Palmeiras, no último sábado (31), pelo Brasileirão, o time sofreu duas baixas importantes no ataque para o próximo jogo do Brasileirão: Rigoni e Marquinhos.
Marquinhos deixou o jogo no início do segundo tempo, com dores na parte de trás da coxa. Após exame realizado nesta segunda-feira (2), o jovem atacante foi diagnosticado com um estiramento na coxa.
Após sair de campo lesionado, o jogador foi substituído por Joao Rojas. Assim, é possível que o equatoriano seja o substituto de Marquinhos no jogo contra o Athlético Paranaense.
O outro desfalque veio nos últimos minutos do jogo. Após a anulação do gol do São Paulo, aos 48 minutos do segundo tempo, o argentino Emiliano Rigoni se dirigiu ao árbitro Luiz Flavio de Oliveira e, segundo o relato da súmula, chamou o juiz de ladrão, recebendo o cartão vermelho.
Com a expulsão, Rigoni está suspenso para o jogo da 15ª rodada. Com a volta de Luciano esperada para os próximos jogos da equipe, o atacante pode ser o titular, mas a tendência é que seja poupado para o jogo da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10). ​Dessa forma, Pablo e Vitor Bueno, titulares em alguns dos últimos jogos do Tricolor, podem voltar a receber chances no time titular na partida diante do Athlético Paranaense. Entretanto, antes de enfrentar o Athlético, o São Paulo encara o Vasco, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jogo, Crespo contará com Rigoni, cuja suspensão se aplica apenas para o Brasileirão.
Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi, o Tricolor entra em campo para enfrentar o Vasco, na quarta-feira (4), em São Januário, com uma vantagem importante para a classificação.

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