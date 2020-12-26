futebol

Sem Richarlison, Everton vence o lanterna Sheffield no Inglês

Brasileiro sofreu concussão após choque com o zagueiro Bailly, do Manchester United, no meio de semana, e ficou de fora do duelo contra o último colocado da Premier League...
LanceNet

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 18:57

Crédito: ALEX PANTLING / POOL / AFP
Mesmo desfalcado de Richarlison, que sofreu uma concussão na partida contra o Manchester United, o Everton venceu o Sheffield United no Campeonato Inglês. Neste sábado, os Toffees visitaram o lanterna e, com gol de Sigurdsson, triunfaram por 1 a 0.
Jogando fora de casa, o Everton se impôs e criou mais chances na etapa inicial. O Sheffield tentava chegar ao ataque em jogadas rápidas e contra-ataques e teve boa chance com o atacante McGoldrick. A arbitragem, no entanto, pegou impedimento na origem.
No segundo tempo, a persistência foi recompensada. Já na parte final, o camisa 10 Sigurdsson marcou o gol da vitória. Após bola levantada na área, a zaga do Sheffield cortou e ela sobrou com Bernard. O brasileiro rolou para Doucouré, que escorou para Sigurdsson bater no canto e decretar a vitória.
Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Everton enfrenta o Manchester City. O jogo acontece no Goodison Park, na segunda-feira. O Sheffield United, por sua vez, visita o Burnley, na terça-feira.

