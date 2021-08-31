Sem reforços, elenco do São Paulo se reapresenta para período de treinos

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O São Paulo começou o período de treinamentos no CT da Barra Funda nesta terça-feira (31). Sem jogos marcados até o dia 12 de setembro, quando pega o Fluminense, o Tricolor irá focar agora nos ajustes do time para a temporada. Ainda realizando exames complementares, o volante Gabriel Neves não se juntou aos companheiros, o que pode acontecer ainda nesta semana, assim como a sua apresentação. O uruguaio está no Brasil desde esta segunda-feira, quando foi anunciado pelo clube.

Já Calleri deve desembarcar em solo brasileiro nesta quinta-feira. Vale destacar que ele assinou contrato com o São Paulo na Espanha e prepara os últimos detalhes para se apresentar ao Tricolor. Ele deve começar a treinar com Crespo nas próximas semanas.

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