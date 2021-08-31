Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem reforços, elenco do São Paulo se reapresenta para período de treinos

Time comandado pelo técnico Hernán Crespo começou semanas de treinamentos nesta terça-feira. Neves e Calleri devem ser integrados nos próximos dias...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:18
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo começou o período de treinamentos no CT da Barra Funda nesta terça-feira (31). Sem jogos marcados até o dia 12 de setembro, quando pega o Fluminense, o Tricolor irá focar agora nos ajustes do time para a temporada. Ainda realizando exames complementares, o volante Gabriel Neves não se juntou aos companheiros, o que pode acontecer ainda nesta semana, assim como a sua apresentação. O uruguaio está no Brasil desde esta segunda-feira, quando foi anunciado pelo clube.
Já Calleri deve desembarcar em solo brasileiro nesta quinta-feira. Vale destacar que ele assinou contrato com o São Paulo na Espanha e prepara os últimos detalhes para se apresentar ao Tricolor. Ele deve começar a treinar com Crespo nas próximas semanas.
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO São Paulo teve jogos contra o América-MG, pelo Brasileirão e diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, adiados devido a convocação da Seleção Brasileira, que chamou o ala Daniel Alves e o zagueiro Miranda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados