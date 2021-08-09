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futebol

Sem reforço e com polêmica, São Paulo inicia semana mais decisiva da temporada

Tricolor tentou contratar centroavantes no mercado da bola, mas negociações não deram certo. Além disso, 'entrevero' com Daniel Alves esquenta clima antes do Choque-Rei...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A semana mais decisiva do São Paulo na temporada até aqui começa com 'clima ruim' nos bastidores, mas bom dentro de campo. Se por um lado, a diretoria do Tricolor não conseguiu trazer um centroavante para as quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras e viu Daniel Alves criticar a equipe, do outro o time vai bem dentro de campo e está três jogos sem perder.  No último sábado (07), o São Paulo enviou a lista de inscritos para as quartas de final da Libertadores sem o tão esperado centroavante. E não foi por falta de tentativas. Os argentinos Calleri e Benedetto e o uruguaio Ignácio Ramírez foram tentados pela diretoria são-paulina, mas as negociações não evoluíram muito por conta da questão financeira.
Outra situação fora de campo foram as declarações polêmicas de Daniel Alves, que criticou o São Paulo após a conquista do ouro olímpico com a seleção brasileira em Tóquio. A fala do jogador não caiu bem entre membros da diretoria, que ficaram surpresos com as declarações. Sua presença no Choque-Rei nesta terça-feira é incerta.
ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo entanto, o clima dentro de campo do São Paulo é bom. O time não perde há quatro partidas, quando foi derrotado para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o time venceu o Vasco na Copa do do Brasil duas vezes (2 a 0 e 2 a 1), ganhou do Athletico-PR (2 a 1) e empatou com o Palmeiras (0 a 0), no Brasileirão.
Além disso, o time, acostumado a jogar com três zagueiros, no esquema 3-5-2, mostrou que pode apresentar variações táticas e jogou com quatro defensores nas partidas diante do Alviverde e do Furacão. Pontos interessantes para o futuro do São Paulo na temporada.

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