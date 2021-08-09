Sem reforço e com polêmica, São Paulo inicia semana mais decisiva da temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A semana mais decisiva do São Paulo na temporada até aqui começa com 'clima ruim' nos bastidores, mas bom dentro de campo. Se por um lado, a diretoria do Tricolor não conseguiu trazer um centroavante para as quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras e viu Daniel Alves criticar a equipe, do outro o time vai bem dentro de campo e está três jogos sem perder. No último sábado (07), o São Paulo enviou a lista de inscritos para as quartas de final da Libertadores sem o tão esperado centroavante. E não foi por falta de tentativas. Os argentinos Calleri e Benedetto e o uruguaio Ignácio Ramírez foram tentados pela diretoria são-paulina, mas as negociações não evoluíram muito por conta da questão financeira.

Outra situação fora de campo foram as declarações polêmicas de Daniel Alves, que criticou o São Paulo após a conquista do ouro olímpico com a seleção brasileira em Tóquio. A fala do jogador não caiu bem entre membros da diretoria, que ficaram surpresos com as declarações. Sua presença no Choque-Rei nesta terça-feira é incerta.

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VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo entanto, o clima dentro de campo do São Paulo é bom. O time não perde há quatro partidas, quando foi derrotado para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o time venceu o Vasco na Copa do do Brasil duas vezes (2 a 0 e 2 a 1), ganhou do Athletico-PR (2 a 1) e empatou com o Palmeiras (0 a 0), no Brasileirão.