Sem receber indenizações, Quique Setién trava briga na justiça com o Barcelona por rescisão contratual

Quique Setién, demitido em agosto pelo Barcelona, confirmou que irá a tribunal contra o clube catalão. Ele afirmou ainda não ter recebido nenhuma indenização pelo seu contrato. De acordo com a rádio "Cardena SER", o Barça está preparado para se defender, questionando as atitudes e capacidade do espanhol de orientar a equipe.
O clube afirma que o treinador foi pago pelo mês que não havia recebido e que não há mais previsões de pagamentos. No dia 17 de setembro, Setién anunciou que processaria o Barcelona. Na nota oficial, ele assegurou que não recebeu os encargos devidos do clube. O ex-treinador do clube catalão pede quatro milhões de euros brutos que seu contrato ainda o daria.
No dia 1 de dezembro, a "Catalunya Radio" revelou que Setién processou o clube por quebra de contrato. Ele afirmou que os montantes acordados não haviam sido pagos.