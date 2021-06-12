Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem quatro titulares, São Paulo terá que mostrar força do elenco novamente

Por convocação e lesão, Tricolor tem Arboleda, Luan, Daniel Alves e Benítez fora da partida diante do Atlético-MG, às 16h, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 07:00

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo terá que mostrar novamente a força do seu elenco contra o Atlético-MG, no próximo domingo (13), às 16h, no Mineirão. Isso porque o time terá quatro jogadores considerados titulares fora da partida diante do Galo, seja por convocação ou por lesões.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
O primeiro desfalque é do equatoriano Arboleda. O zagueiro já vinha ficando de fora da escalação por conta de sua presença na seleção equatoriana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Convocado para a disputa da Copa América, ele será baixa do São Paulo até pelo menos o dia 27 desse mês. No entanto, o setor de meio-campo é o mais prejudicado pelos desfalques da equipe de Hernán Crespo. O primeiro deles, Luan, está com um edema na coxa e segue em recuperação. O problema deixou o camisa 13 de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, pela segunda rodada do Brasileirão e o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho.
Benítez e Daniel Alves estão fora do elenco desde o primeiro jogo da final do Paulistão, no dia 20 de maio, quando ambos deixaram o campo ainda no primeiro tempo. Benítez sofrem com um estiramento na coxa, enquanto Dani teve lesão detectada no joelho. Na zaga, Crespo deve escalar Bruno Alves, que vem correspondendo às expectativas como titular na ausência de Arboleda. O defensor, além de passar segurança no setor, marcou dois gols nos últimos quatro jogos.
Já no meio-campo, Crespo pode escalar Liziero na vaga de Luan, já que o camisa 14 voltou aos treinamentos com o elenco após sua passagem na seleção olímpica. Nestor também é uma opção provável. William e Shaylon correm por fora pela vaga da posição. A ala é disputada por Igor Vinicius e Rigoni, que jogou contra o 4 de Julho na posição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados