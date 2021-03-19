Sem propostas, Saúl Ñíguez quer deixar o Atlético de Madrid

Saúl Ñíguez não quer permanecer no Atlético de Madrid. Tratado como transferível pelo clube, o meio-campista deseja sair, mas de acordo com o "El Larguero", os colchoneros não receberam nenhuma proposta pelo jogador.
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Nas últimas janelas, os rumores apontavam que o Manchester United estava interessado em contar com o jogador. As negociações, porém, sequer evoluíram.Na atual temporada, Saúl disputou 30 jogos com a camisa do Atlético de Madrid. Ele marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.