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futebol

Sem propostas, Saúl Ñíguez quer deixar o Atlético de Madrid

Meio-campista espanhol é tratado como transferível pelo clube por conta do seu alto valor. Aos 26 anos, atleta tem desejo de sair...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 10:01
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Saúl Ñíguez não quer permanecer no Atlético de Madrid. Tratado como transferível pelo clube, o meio-campista deseja sair, mas de acordo com o "El Larguero", os colchoneros não receberam nenhuma proposta pelo jogador.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Nas últimas janelas, os rumores apontavam que o Manchester United estava interessado em contar com o jogador. As negociações, porém, sequer evoluíram.Na atual temporada, Saúl disputou 30 jogos com a camisa do Atlético de Madrid. Ele marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.

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