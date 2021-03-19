Sem propostas, Saúl Ñíguez quer deixar o Atlético de Madrid

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Saúl Ñíguez não quer permanecer no Atlético de Madrid. Tratado como transferível pelo clube, o meio-campista deseja sair, mas de acordo com o "El Larguero", os colchoneros não receberam nenhuma proposta pelo jogador.

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